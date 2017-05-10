百歲陳錦清獲紅身份證 之後可申請轉為藍大馬卡

拿督莫哈末耶芝南利（前右）移交新式红登记给陈锦清（前中），廖泰义州议员（后中）、陈氏的大儿子马海泉（前左）及孙子马远杰（后左）陪同。

（太平9日讯）住在太平后廊第一花园的100岁人瑞陈锦清，今日开心从国家登记局总监拿督莫哈末耶芝南利手中，接领红色身份证（永久居留证）。在接领了这张红身份证后，她才可以申请转为蓝色大马卡。

但国家登记局总监拿督莫哈末耶芝南利并没有正面回应陈锦清何时可以获得蓝色身份证，只表示陈锦清已填好一切所需的表格，申请转为蓝色身份证需要一些时间，会尽快将文件呈交给内政部。

拿督莫哈末耶芝南利今早在霹雳州及太平登记局官员的陪同下，前往后廊第一花园移交红色身份证给100岁人瑞陈锦清老婆婆。

陈锦清老婆婆于1917年3月出生于中国广东省潮州市，1937年20余岁时从中国漂洋过海，离乡背井到新加坡落脚，之后迁到瓜拉古楼，接着移居到后廊第一花园。其丈夫马永盛于1992年逝世。

陈老婆婆目前有10个孩子，孙子女也有约50余位，可以说是非常有福气的一位人瑞，但令她遗憾的是无法获得一张蓝色大马卡，成为一个真正的大马公民。

拿督莫哈末耶芝南利受询时表示，这是国家登记局首次接到陈锦清的申请，而像她这般高龄者申请红色身份证者的数目是非常少。

他指出，因为陈锦清不是在我国出生，因此登记局将以申请身份证第19项来处理其申请。如果我国出生而身份证申请有问题，则以第16项来处理。

他说，一般上申请身份证失败的原因包括证件不足、不懂国语及行为态度问题等。