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病毒「想哭」勒索訊息 暴露幕後主使中文地道

发布于 May 31, 2017
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（美国30日综合电）电脑勒索病毒“想哭”（WannaCry）本月肆虐全球，最新分析指幕后黑手可能通晓中文。
美国资安公司Flashpoint的研究人员分析，“想哭”强制封锁加电脑后弹出的讯息，发现28个语言版本中，只有中文和英文版由真人撰写，其他版本都是机器翻译而成，从而估计散布病毒的幕后骇客可能通晓中文，甚至以中文为母语。他们又发现，英文版出现一些不太地道的语句，例如“But you have not so enough time”，显示骇客的英文不算精通。
电脑一旦中了“想哭”，萤幕会弹出一则讯息，通知用户电脑资料已被加密，要解密就必须在3天内向骇客付上价值300美元（约1千271令吉）的虚拟比特币（Bitcoin）赎金，3天后赎金翻倍。
早前网路安全公司赛门铁克（Symantec）和卡巴斯基（Kaspersky Lab）曾怀疑“想哭”是朝鲜骇客所为，但Flashpoint研究员却发现，韩文版的勒索讯息，也是翻译自英语版，很不通顺。
英国萨里大学（University of Surrey）的网路安全专家伍德沃德教授（Prof Alan Woodward）指，“想哭”的幕后黑手知道当下得先避风头，所以没有提取赎金，一直保持低调，甚至可能已经跑掉。
“想哭”专门针对微软视窗作业系统，电脑一旦中了“想哭”，萤幕会弹出一则讯息，通知用户电脑资料已被加密，要解密就必须在3天内向骇客付上价值300美元的虚拟比特币（Bitcoin）赎金，3天后赎金翻倍。“想哭”在全球150国肆虐，逾20万部电脑中毒，受害者包括政府部门、医院及私人机构。在中国，“想哭”还变种成“想要妹妹”（WannaSister）。


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