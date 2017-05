病毒「想哭」勒索訊息 暴露幕後主使中文地道

(美国30日综合电)电脑勒索病毒“想哭”(WannaCry)本月肆虐全球,最新分析指幕后黑手可能通晓中文。

美国资安公司Flashpoint的研究人员分析,“想哭”强制封锁加电脑后弹出的讯息,发现28个语言版本中,只有中文和英文版由真人撰写,其他版本都是机器翻译而成,从而估计散布病毒的幕后骇客可能通晓中文,甚至以中文为母语。他们又发现,英文版出现一些不太地道的语句,例如“But you have not so enough time”,显示骇客的英文不算精通。

电脑一旦中了“想哭”,萤幕会弹出一则讯息,通知用户电脑资料已被加密,要解密就必须在3天内向骇客付上价值300美元(约1千271令吉)的虚拟比特币(Bitcoin)赎金,3天后赎金翻倍。

早前网路安全公司赛门铁克(Symantec)和卡巴斯基(Kaspersky Lab)曾怀疑“想哭”是朝鲜骇客所为,但Flashpoint研究员却发现,韩文版的勒索讯息,也是翻译自英语版,很不通顺。

英国萨里大学(University of Surrey)的网路安全专家伍德沃德教授(Prof Alan Woodward)指,“想哭”的幕后黑手知道当下得先避风头,所以没有提取赎金,一直保持低调,甚至可能已经跑掉。

“想哭”专门针对微软视窗作业系统,电脑一旦中了“想哭”,萤幕会弹出一则讯息,通知用户电脑资料已被加密,要解密就必须在3天内向骇客付上价值300美元的虚拟比特币(Bitcoin)赎金,3天后赎金翻倍。“想哭”在全球150国肆虐,逾20万部电脑中毒,受害者包括政府部门、医院及私人机构。在中国,“想哭”还变种成“想要妹妹”(WannaSister)。