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由大馬工程師協會主辦 工程師考核課程落幕

发布于 May 25, 2017
马来西亚工程师协会（IEM）美里分会主席周立仁（右2）颁发证书给其中一名参加者。图右1为筹备会主席田丰豪。
马来西亚工程师协会（IEM）美里分会主席周立仁（右2）颁发证书给其中一名参加者。图右1为筹备会主席田丰豪。

（本报美里24日讯）由马来西亚工程师协会（IEM）美里分会举行为期三天的“蒸汽工程师和内燃机工程师能力考核准备课程”（preparation course for steam engineer and internal combustion engineer competency examination）已于5月22日在美佳大酒店圆满落幕。
此次培训邀请专业工程师兼马来西亚蒸汽与内燃机工程师协会（MSIEA）秘书长穆罕默德萨拉赫丁及助理祖尔克夫利穆罕默德主讲。此课程专为蒸汽工程师、蒸汽机司机、主管、安全卫生官员、国立大学或私立大专的学生、新毕业生、现场或实习工程师和技术经理，及有兴趣跟上蒸汽机司机目前进步的人士设计，并希望获得各种常用锅炉规则行为的技术知识、锅炉维修技术、无损检测和锅炉运行的进展，也希望了解石油天然气、石油化工、种植园、棕榈油厂、炼油厂及相关重型工业锅炉维修的重要性。
此外，这一专门设计的课程还可以提高有关法律法规解释的技术知识，及工程师或发动机驾驶员如何在石油和天然气、种植、炼油和石油化工行业得到合格认证。此外，还将进一步了解直接影响锅炉修理、维护和管理的重要因素5项研究。完成上述课程的专业工程师，将可获得21持续专业发展积分（21 CPD Hours）。


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