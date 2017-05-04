產品沒註明可引起敏感成分 廠商收回進口奶酪絲

（布城3日讯）一批进口我国的佛里达巴梅森奶酪丝（Florida Grated Parmesan Cheese），因没有在产品标签上注明内含有可导致敏感的蛋成分，目前已被厂商收回，我国卫生部正监督回收的进展。

纽西兰澳洲食品标准网站已经刊登这项消息，而这批由澳洲佛里达奶酪有限公司生产的佛里达巴梅森奶酪丝，食用有效期2017年4月20日至2018年4月14日，分别是100克、250克及500克的包装。

卫生部总监拿督诺希山在声明中指出，厂商是自愿性收回该批产品。

他说，根据1983年食品法令及1985年食品条规11（1）（ea）条文阐明，有关食品若含有可引起敏感的成分，需在产品标签上注明。

他指出，在透过马来西亚食品安全资讯系统查询后发现，这项产品有进口我国，该公司也在收回这项产品，而该部也会关注监督。

他呼吁对蛋敏感的消费者避免食用有效期介于2017年4月20日至2018年4月14日，包装100克、250克及500克的佛里达巴梅森奶酪丝。

他也说，消费者如对这项产品含有疑问，可联络临近的卫生局或透过网站 http://moh.spab.gov.my 或食品素质与安全局的脸书=www.facebook.com/bkkmhq。