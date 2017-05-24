甘肅男子腦膜炎昏迷　 八旬父喊：你不醒我不走

（中国23日讯）甘肃兰州52岁男子朱绪财突然患上严重化脓性脑膜炎，80岁的父亲朱令宽得知后立即从家乡赶到医院，日夜守候在深切治疗病房门前。他说，他不想失去儿子，还扶在病床边对儿子说，“你醒不过来我不走，你不好我不走，听见了吗？”场面令人心酸。

朱绪财是兰州一家机械公司的工厂职工。上月26日，向来准时的朱绪财迟迟未上班，上司便请同事到其住的宿舍查看，发现朱绪财躺在宿舍的床上昏迷不醒，随即将他送院。医生诊断为严重化脓性脑膜炎，朱绪财一直处于昏迷状态，情况危急。

朱绪财住院后，公司和医院急忙联络他的家人，才发现朱绪财多年前离婚后一直独居。其父母已是耄耋长者，长期居住在甘肃省镇原县屯子镇农村，早已失去劳动能力，没有任何经济来源。朱绪财唯一的妹妹亦早已成家，居住在农村，经济上帮不上忙。

朱令宽突然接到儿子病重住院的消息，随即赶往兰州。医生指出，朱绪财住院后，其公司筹得捐款1万4120元人民币（约8823令吉）送到朱父手中。但这些钱仅是杯水车薪，朱绪财住院到现在已经花费了11万元人民币（约6.8万令吉），现在朱父还欠医院9万多元人民币（约5.6万令吉）。

医院护士指出，深切治疗病房一般都是封闭的，家人不能随时探视，很多病人的家属除了白天探视时间来看望外，晚上会到附近招待所休息。但是她发现，无论上白班还是夜班，年迈的朱令宽都佝偻着身体，蹲在楼道里等待看儿子。

上周五（19日），庆阳市镇原县有关部门表示，经初步核查发现，朱绪的家境很困难，属于贫困户。屯字镇政府将向有关部门上报材料，尽快为朱令宽提供临时救助，与此同时，还将在低保等方面给予帮助。