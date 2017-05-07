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甄子丹 難擋榴槤魅力 “我真的很愛吃榴槤”

发布于 May 7, 2017
甄子丹准备在其大型海报上签名留念。
甄子丹准备在其大型海报上签名留念。

（本报古晋6日讯）当宇宙最强遇上水果之王，甄子丹笑称难以抵抗榴梿的魅力！
“你们（媒体）知道吗？榴梿是我最喜爱的水果，我是真的很爱吃榴梿！”
应邀出席亚细安电影节的国际巨星甄子丹今日出席媒体联访时，按耐不住向记者透露自己对水果的喜好。
由于甄子丹早前有参与好莱坞大制作《侠盗一号：星际大战外传》（Rogue One: A Star Wars Story），记者现场也问及他分享在香港和好莱坞拍摄电影的不同指出。
他解释，或许大家都会认为香港和好莱坞电影拍摄有着极大分别，但实际上是没有差别，如果硬要说当中差别，那便是语言的不同。
“无论在香港或好莱坞电影拍摄其实是没差别，因为每部电影制作的宗旨大同小异，都是透过电影来诠释剧情故事，通过演员表情和神情演绎来表达角色的灵魂、情感与情绪。唯一不同只有语言而已。”
甄子丹虽然首次到访砂拉越古晋，但已深深被当地风土人情和多元文化吸引，并表示如有机会当然希望将自己电影带来砂拉越。
当媒体询及甄子丹也是浪漫之人，是否为妻子汪诗诗写歌时，他害羞回应：“我会为她写歌。”

甄子丹：影迷想看我們就拍
《葉問4》明年三月開拍
（本报古晋6日讯）《叶问》系列电影成功俘虏影迷之心，国际巨星甄子丹透露《叶问4》将在明年三月开拍！
“如果你们（影迷）想看，那我们就拍《叶问》续集，而且将在明年三月开拍。”
在新闻发布会上，也有媒体斗胆自荐在《叶问》续集轧上一角的请求时，他大方回应：“那么请把你的简历发给我。”，引得现场哄堂大笑。
惟，甄子丹对《叶问4》剧情卖关子，到时才能让续集保持惊喜。
除了《叶问》续集，他也分享有份参演的《侠盗一号：星际大战外传》好莱坞大制作，对于该部电影团队他直呼是惊人的经验。
“我曾经问过我的孩子希望他们的父亲出演什么样的电影，他们异口同声说是星际大战，而我自己也有幸参演了《侠盗一号：星际大战外传》。”
他亦不忘鼓励时下年轻人敢于追求自己的电影梦想，并借用今时科技与资讯发达优势的平台，制作出自己的影片。
“现在科技非常发达，只要有手机就能拍摄很好的影片，然后将影片发表在互联网平台，让更多人认识到你自己的作品。”
因为甄子丹的《叶问》，也让更多人认识了“咏春”，他解释本身从影逾30年，一直都有在精进武术。
他称，武术除了增强体健，也可以活学活用在电影角色内，就像是在拍摄《叶问》以前，自己对“咏春”仍是陌生，但为了揣摩好角色，他也花了很长时间学习咏春。
“我很庆幸自己一直以来有习武的习惯，所以在专研咏春时也比较容易上手。”
询及是否有收徒弟一事，甄子丹表示，本身有收学徒习武，除了教导他们武术，也教导他们秉持正面的价值观。


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