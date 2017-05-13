首页 新闻 南砂新闻 瑪爾康慕森：雖面對內外挑戰 去年我國經濟穩定成長4.2%

瑪爾康慕森：雖面對內外挑戰 去年我國經濟穩定成長4.2%

发布于 May 13, 2017

（本报古晋12日讯）砂工业及投资助理部长玛尔康慕森指出，国际货币组织于2016年10月发布的世界经济报告表示，全球经济受多个严重经济挑战拖累而出现只有3.1%的缓慢成长。

“这些经济挑战包括油价长期低迷、英国脱欧引发的不确定性、美国新总统上任促使的经贸政策改变及原产品价格走低等。”
在这种情况下，他说，联合国贸易和发展会议公布，去年的全球外国直接投资滑落13%至1.52兆美元。

“尽管面对来自内外的挑战（包括金融市场的剧烈反复及令吉贬值），我国的经济在2016年依然取得4.2%的稳定成长。”

玛尔康慕森今早在砂州议会第十八届第二季度第一次会议问答环节上回答迪玛拉勿区州议员哈兹兰的提问时表示，政府估计国内私人投资将会受进行中与新工程计划的推动而保持稳定，特别是服务及制造业。

“政府近日与中国及印度签订，总值3千亿令吉的投资意向书将促进国内的私人投资活动。”

他称，在砂州方面，砂州依然称他为国内外投资的热点，自2013年以来，吸引了343亿令吉的制造业投资，占了全国制造业总投资的13%比例。

“政府已推动各项措施来刺激私人投资，如基础设施工程、电讯及房屋计划。”

麦尔康慕森透露，砂拉越透过国际贸易和工业部（MITI）、大马投资发展机构（MIDA）及大马对外贸易发展机构（MATRADE）等部门与外商对话、宣传等方式吸引投资，因为砂拉越不光是与区域上的国家竞争，还要与国内各州互相竞争。

“此外，砂拉越也提供投资税务津贴、具有竞争力的地价和水电收费等作为投资者的奖掖。”


  • 汶中代表队蠃得双料冠军 ，图为学生与导师合摄。

    全汶華小詩歌朗誦賽 汶中成雙冠王

    （本报诗里亚12日讯）2017年度全汶华校小学诗歌朗诵比赛今日上午在诗里亚中正中学中学部礼堂举行，汶莱中华中学分别夺得华裔组及友族组冠军，双喜临门。 上述比赛中，华裔组冠军由汶莱中…
    May 13, 2017
    0 second read
  • 图为汶中获奖学生与校长、老师们大合照。前排左7为校长许月兰、副校长马海耀（前排左6）、助理校长陈美典（前排左8）及数学部门主任谭媺燕（前排左9）。

    亞洲超級巨星數學賽 汶中奪11萬分摘冠

    （本报斯市12日讯）汶莱中华中学数学部门日前参与亚洲超级巨星数学Mangahigh挑战赛（ASIA SUPERSTARS OF MATHS MANGAHIGH 2017），并凭借总…
    May 13, 2017
    8 second read

  • 汶航馬航擴大共享協議 乘客轉機時行李直接通關

    （本报斯市12日讯）汶莱皇家航空公司今日宣布与马来西亚航空公司进一步扩大班机代号共享协议，让从汶莱起飞前往马航在西马半岛的航点，以及乘坐此些航点飞往汶莱的乘客，享受到转机之际行李直…
    May 13, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 在野議員全軍覆沒 阿斯菲亞駁回6動議

    （本报古晋12日讯）砂州议长拿督阿玛阿斯菲亚今午一举驳回在野议员提呈的6项动议。砂州议会秘书处原本接获来自在野议员的8项动议，议长阿斯菲亚驳回6项，其余两项原本由埔奕区州议员陈长锋…
    May 13, 2017
    0 second read
  • 左起为妇女、家庭与儿童发展助理部长罗茜尤诺斯、首长署法律、州及联邦关系与工程监督助理部长莎丽花哈茜达、旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林及龙芽区州议员茜梅在州议会会议休会时步出州议会大厦。

    解決州內無國籍兒童問題 50次行動526申請獲批

    （本报古晋12日讯）砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明透露，州内人民，尤其是原住民只有在所育有的“无国籍子女”无法获得教育和政府补助的机会时，才意识到应该要为子女…
    May 13, 2017
    0 second read
  • 陈长锋（右2）被议会撤销议员资格后，在众行动党议员的陪同下离开议会殿堂。左起为杨薇讳、周政新、张健仁及黄庆伟。

    張健仁：理應由法庭判決 並非由議長決定

    （本报古晋12日讯）行动党国州议员张健仁驳斥，砂国阵政府是以“议会诠释宪法条文”作风来判决和决定一名州议员是否违反宪法。 他揶揄砂国阵以立法、执法和施法“三合一”方式在州立法议会内…
    May 13, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭