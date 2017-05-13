瑪爾康慕森：雖面對內外挑戰 去年我國經濟穩定成長4.2%

（本报古晋12日讯）砂工业及投资助理部长玛尔康慕森指出，国际货币组织于2016年10月发布的世界经济报告表示，全球经济受多个严重经济挑战拖累而出现只有3.1%的缓慢成长。

“这些经济挑战包括油价长期低迷、英国脱欧引发的不确定性、美国新总统上任促使的经贸政策改变及原产品价格走低等。”

在这种情况下，他说，联合国贸易和发展会议公布，去年的全球外国直接投资滑落13%至1.52兆美元。

“尽管面对来自内外的挑战（包括金融市场的剧烈反复及令吉贬值），我国的经济在2016年依然取得4.2%的稳定成长。”

玛尔康慕森今早在砂州议会第十八届第二季度第一次会议问答环节上回答迪玛拉勿区州议员哈兹兰的提问时表示，政府估计国内私人投资将会受进行中与新工程计划的推动而保持稳定，特别是服务及制造业。

“政府近日与中国及印度签订，总值3千亿令吉的投资意向书将促进国内的私人投资活动。”

他称，在砂州方面，砂州依然称他为国内外投资的热点，自2013年以来，吸引了343亿令吉的制造业投资，占了全国制造业总投资的13%比例。

“政府已推动各项措施来刺激私人投资，如基础设施工程、电讯及房屋计划。”

麦尔康慕森透露，砂拉越透过国际贸易和工业部（MITI）、大马投资发展机构（MIDA）及大马对外贸易发展机构（MATRADE）等部门与外商对话、宣传等方式吸引投资，因为砂拉越不光是与区域上的国家竞争，还要与国内各州互相竞争。

“此外，砂拉越也提供投资税务津贴、具有竞争力的地价和水电收费等作为投资者的奖掖。”