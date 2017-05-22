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玩金錢遊戲 4次全泡湯 商人慘輸30萬

发布于 May 22, 2017
刘氏出示他在PTM4U投资了10万令吉的银行户头及PTM4U公司的投资配套，吁请其他会员，一起到警局报案。
刘氏出示他在PTM4U投资了10万令吉的银行户头及PTM4U公司的投资配套，吁请其他会员，一起到警局报案。

（槟城21日讯）“4次参与金钱游戏计划都亏损，30万令吉买惨痛经验，够了！”
一名华裔商人为了赚快钱，过去4年来参与过4项不同的金钱游戏计划，但偏偏每次都“烧”到手，前后共亏损30万令吉，因此他坦言未来不敢再碰非法集资活动，并脚踏实地搞好自己的生意。
这名来自槟岛的刘姓金钱游戏参与者，原本是名传统生意人，但在2013年时因经济不景气，在生意差的情况下为了要赚快钱，在朋友介绍下接触了金钱游戏，奋不顾身的把部分储蓄投入在内。
当初在加入首间金钱游戏公司时，确实是在首数个月内赚到钱，在看到每月都可拿到可观利息后，就继续加额投资3万美金（约13万令吉）。不料，该家金钱游戏的公司老板连人带钱跑路，在扣除之前取回的利息后，损失达5万令吉。
尽管如此，他并没因为“烧”到手而死心，反之近几年在朋友介绍下，继续参与其他金钱游戏公司的计划。然而，在这4年内，他加入金钱游戏计划的结局都是一样，都是老板卷款而逃，以致亏损总共30万令吉。其中，他于去年加入的 MMM Interclub及PTM4U，是他亏损得最严重的计划，各别亏10万令吉。
他直言，虽然现在市场上有许多金钱游戏公司路线崩盘，但金钱游戏是不会因此消失的，因为还有一些公司在运作着他们的集资计划，况且还是有许多参与者加入在内。他也指，多年来他在金钱游戏的损失是因为贪心及想要赚快钱致成，因此他坦言，在吸取4次损失的经验后，他不敢再把钱投资在金钱游戏上。
“未来还是脚踏实地继续做生意就好，宁可赚少一些，也不要再亏损”。
PTM4U的金钱游戏计划是刘氏参与的第4家公司，该公司打着每周回酬高达20%，加上100天包本，因此在短短一个月内吸引全马4万人加入，但幕后老板最终于今年2月骗走会员3亿7000令吉的投资金。
刘氏指，PTM4U公司的办公室是设在北海及大山脚，该公司于去年5月开始开盘，声称通过转卖委内瑞拉国家的钞票给中国商人做商业用途牟利。他解释，PTM4U最高配套是5000美金，每周领取20%回酬，每月相等80%回酬，只需一个月半就可以拿回本金，加上当时公司拟出100天包本计划，因此在一个月内就吸引全马超过4万人加入。
他指，PTM4U幕后公司老板是一名30余岁的张氏男子，对方过后相续开设更多新盘，包括PP2U、BURGER2U及ATM2U，而这些新盘都是通过微信推介，同样有许多人投资。在相隔两个月后，该公司突然停发每周红利，而该公司老板更于去年10月召开会议，向投资者解释公司系统被骇，导致账目混乱，因此需要停发红利处理。
他表示，投资者等了多时后，就在今年2月，所有的投资会员在微信群组内被踢出群，而上线也宣布老板把投资者约3亿7000令吉带走及逃之夭夭。


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