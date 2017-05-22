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王長福：眾志成城 建新校舍基金破500萬

发布于 May 22, 2017

（本报古晋21日讯）古晋中华小学校董会主席王长福宣布，“二小筹建新校舍基金晚宴”上获得众多商翁大力支持，成功筹获逾百万令吉，让截至目前所获的基金达到547万7千688令吉。
他指出，过去所筹获的基金为437万令吉，之后获得联邦拨款17万、以及今晚获得首长宣布拨出10万，和砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因宣布拨出3万，让基金增加至467万令吉。不但如此，加上去年所获的60万，让基金增加至527万。他说，殷商兼二小校友拿督周招安宣布拨出20万，让基金总额增加至547万令吉。
他是昨晚于“二小筹建新校舍基金晚宴”上，做出上述宣布。同时，他也宣布晚宴现场筹款也获得5千零7令吉。也是晚宴大会主席的王长福在致词中也指出，文教育在我国所走的路并不容易，华小、华教有今天百花齐放的局面，都是先贤们用血汗打拼和争取回来的。
“我们不能忘记华教斗士们如何与我国教育体制斗争的历史，由他们锲而不舍的奋斗精神，才有今天的华小和华教。”
他说，二小每年都面对新生爆满的问题，因此我们需要更完善的硬体设施，来应付日益剧增的学生就读。同时，科技时代的来临，华小也必须跟上时代的步伐，掌握电子科技所带来的迅速发展。
他也指出，华小有今天的成绩，我必须感谢在座的每一位爱护华教的人士。他强调华文教育的办学过程并不简单，虽然我国教育部和砂州政府有拨款给华小和华校，但这对每一间华小来说，都只是杯水车薪。因此，在缺乏经费的情况下，必须向华社和维护华教的人士筹款。值得欣慰的是，在华社和华教人士的团结下，华文教育才能够继续的办下去。
“有鉴於此，我希望政府能够增加华小的拨款，甚至制度化拨款给华小，让我国的华小能够有足够的经费，继续走下去。”
此外，他也指出，作为华文教育工作者，我希望身为华基能够在维护华文教育的大前提下，早日实现大和解的局面。因为团结就是力量，有了强大的力量，才能为华社丶华教争取更大的权益。


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