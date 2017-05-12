獲107人逐鹿 美里深釣國際賽掀幕

第10届美里市深海钓鱼锦标赛昨早开始至本月14日举行，由大马渔业局砂拉越分部主任柏拉勇越主持挥旗礼。

（本报美里11日讯）美里国际深海钓鱼比赛获得来自韩国、中国、新加坡、汶莱及马来西亚各州107人参与争万奖金！

第10届美里市深海钓鱼锦标赛于今日开跑至本月14日，一连4天在美里海域进行垂钓比赛，今早10时由大马渔业局砂拉越分部主任柏拉勇越主持挥旗礼。

这项锦标赛共出动了9艘船只，本月14日（星期日）上午10时回到美里滨海城码头，晚上7时假美乐大酒店举行颁奖晚宴暨庆祝美里钓友俱乐部成立20周年庆典。

大马渔业局砂拉越分部主任柏拉勇越在挥旗礼仪式致词表示，美里海域拥有丰富资源，它不但能给予渔夫寻找生活，也可以让嗜好垂钓者钓鱼。他续称，钓鱼活动多年前已在我国开始，这可带来经济发展，比如提升旅游业、钓鱼专卖店、出租船、酒店、餐厅等等地就业机会。

他说，钓鱼活动是受政府承认的事项，且出海钓鱼者必须申请合法执照，这是因为我们要确保海里的鱼只不可大量下降。

他指出，马来西亚高达220万人钓鱼，以及40个钓鱼组织出海钓鱼，导致鱼量下降，一些品种鱼只明显减少，大马渔业研究团已证实了这项研究，如果继续维持下去，将来国家的渔业将受到严重影响。

因此，出海钓鱼者必须向政府申请执照，而且执照的好处也包括钓鱼者不会与渔夫发生不必要的冲突。

他补充，全砂钓鱼者共有1万4千269人，诗巫省钓鱼俱乐部成员有250人、美里钓鱼俱乐部成员有150人，古晋钓鱼俱乐部有220人。