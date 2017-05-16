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獨霸爵士音樂節主場 美里揚名國外

发布于 May 16, 2017

（本报美里15日讯）美里独霸婆罗洲爵士音乐节主场，在外国提起婆罗洲爵士音乐节，人人就会想起砂拉越的美里油城！
婆罗洲爵士音乐节是砂州最悠久和最具代表性的爵士音乐节，今年是第12年在美里易贝利酒店举行。
婆罗洲爵士音乐节主要是在砂州的古晋或美里举行，早期这项活动是在古晋进行，但反应差，没有人潮，因此换来美里进行，结果获得了热烈的反应。
由于获得非常好的效果，每当举办婆罗洲爵士音乐节时，都受到国外出名的音乐家前来参与。
今年的这项活动已邀请了出名的音乐家，尤其是来自加拿大的Laila Biali、日本大阪的Osaka Monaurail，以及荷兰的Cabocuba Jazz。
每一年的爵士音乐家都吸引了许多外国旅客参与，本地人也踊跃出席，每天晚上的场面似乎爆满。
美里是一个适合举办音乐会的地方，有举办爵士音乐节，外国人都会想到美里这个地方，举办当局和也都这么说。
今年的婆罗洲爵士音乐节将由来自南非的The Cape Jazz Band、日本大阪的Osaka Monaurail、荷兰的CaboCubaJazz、加拿大的Laila Biali、法国与瓜德罗普的Delgres、由荷兰、台湾和马来西亚组成的Michael Simon’s Asian Connection以及由马来西亚、砂拉越、美国、印度和意大利组成的Fluoroscent Collective为爵士乐迷带来精彩的爵士表演。
今年的婆罗洲爵士音乐节增加了多一个全新的外展计划，让爵士乐迷有机会学习到爵士乐键盘、吉他和打击乐的基础。


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