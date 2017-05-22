首页 新闻 国际新闻 特朗普訪沙特首日　 美沙簽鉅額投資協議

特朗普訪沙特首日　 美沙簽鉅額投資協議

发布于 May 22, 2017

（沙特阿拉伯利雅得21日综合电）美国总统特朗普上任之后首度海外访问，登上世界舞台的第一天在沙特阿拉伯度度过，他宣称跟沙国谈成“重大”交易，包括争取到对沙1千100亿美元（约4千752令吉）军售，特朗普得意表示：“今天是很棒的一天。”他宣称争取到“对美国重大投资”，美国将增加很多就业机会，“工作、工作、工作。”
美国《华盛顿邮报》报道，关于美沙投资细节不多，美国表达要支持沙国的国防需求，可能军售的项目包括军舰、坦克等，但那些其实在奥巴玛执政时代，美沙已有协议，而新增加的项目，例如沙乌地要采购“萨德”（THAAD）反飞弹防御系统，则尚未经过任何讨论。其他军售项目包括加强网路安全与空军情搜、边界防卫的设备。
美国国务卿提勒森（Rex Tillerson）与沙国外长朱贝尔（Adel al-Jubeir）会谈后表示，双方讨论了反恐、伊朗与区域安全，两国有共同目标。朱贝尔说，“两国签署一连串协议，投资总值超过3800亿美元。”这个数字包括沙乌地投资美国基础设施。提勒森指出，金额将近三分之一是军事相关投资。
上次美国总统奥巴玛夫妇访问沙特阿拉伯，沙国国王萨尔曼并未到机场迎接，这次特朗普到访，腰腿不好的萨尔曼拄着拐杖亲自接机，显现前后冷热有别，萨尔曼还颁赠沙国给予平民最高荣誉的阿布杜拉济兹国王勋章，过去沙国也曾把同等勋章颁给俄罗斯总统普京、英国首相特里莎和美国前总统奥巴玛。


载入更多相关文章
  • 苏丹陛下抵达沙特阿拉伯首都利雅得后，在机场贵宾室与莫哈末阿都拉曼王子进行短暂的交流。(新闻局提供)

    出席伊斯蘭峰會 蘇丹平安飛抵利雅得

    （本报斯市21日讯）汶莱国家元首苏丹陛下20日晚飞抵沙特阿拉伯首都利雅得准备出席阿拉伯伊斯兰美国峰会 。 …
    May 22, 2017
    0 second read

  • 電賀吳敦義任國民黨黨主席 習近平冀堅定反台獨

    （台北21日综合电）台湾国民党昨日举行党主席选举，据该党中央党部开票结果，前台湾副领导人吴敦义以14万4千408票、52.24%得票率从6名候选人中胜出，当选新一任国民党主席。他将…
    May 22, 2017
    0 second read
  • 中情局曾因美国公务员信息遭疑似中国骇客外泄而紧急撤走驻华特工。

    中國搗破CIA間諜網　 處決及監禁大批線人

    （美国纽约21日综合电）美国传媒引述匿名官员消息指，中央情报局（CIA）极之重视的中国情报收集网络几遭瓦解，令对华情报质素大不如前。中国政府被指在2010年至2012年期间，处决或…
    May 22, 2017
    13 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭