特朗普訪沙特首日　 美沙簽鉅額投資協議

（沙特阿拉伯利雅得21日综合电）美国总统特朗普上任之后首度海外访问，登上世界舞台的第一天在沙特阿拉伯度度过，他宣称跟沙国谈成“重大”交易，包括争取到对沙1千100亿美元（约4千752令吉）军售，特朗普得意表示：“今天是很棒的一天。”他宣称争取到“对美国重大投资”，美国将增加很多就业机会，“工作、工作、工作。”

美国《华盛顿邮报》报道，关于美沙投资细节不多，美国表达要支持沙国的国防需求，可能军售的项目包括军舰、坦克等，但那些其实在奥巴玛执政时代，美沙已有协议，而新增加的项目，例如沙乌地要采购“萨德”（THAAD）反飞弹防御系统，则尚未经过任何讨论。其他军售项目包括加强网路安全与空军情搜、边界防卫的设备。

美国国务卿提勒森（Rex Tillerson）与沙国外长朱贝尔（Adel al-Jubeir）会谈后表示，双方讨论了反恐、伊朗与区域安全，两国有共同目标。朱贝尔说，“两国签署一连串协议，投资总值超过3800亿美元。”这个数字包括沙乌地投资美国基础设施。提勒森指出，金额将近三分之一是军事相关投资。

上次美国总统奥巴玛夫妇访问沙特阿拉伯，沙国国王萨尔曼并未到机场迎接，这次特朗普到访，腰腿不好的萨尔曼拄着拐杖亲自接机，显现前后冷热有别，萨尔曼还颁赠沙国给予平民最高荣誉的阿布杜拉济兹国王勋章，过去沙国也曾把同等勋章颁给俄罗斯总统普京、英国首相特里莎和美国前总统奥巴玛。