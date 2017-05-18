首页 新闻 国际新闻 特朗普要求科米 停止查弗林白宮否認

特朗普要求科米 停止查弗林白宮否認

发布于 May 18, 2017

（华盛顿17日综合电）美媒16日爆料称，美国总统特朗普今年2月曾要求时任联邦调查局（FBI）局长詹姆斯·科米停止对原美国总统国家安全事务助理迈克尔·弗林的调查。白宫当天对此予以否认。
中新社指出。《纽约时报》16日报道称，在弗林辞职的第二天（2月14日），特朗普曾与科米在白宫椭圆办公室内进行过一次会谈。会谈中，特朗普要求科米停止FBI针对弗林的调查。特朗普说，“我希望你看清情况让它过去，让弗林的事情过去。他是一个好人。”特朗普还表示，弗林没有做错任何事情。
报道称，科米对特朗普的这一表态感到“担忧”，遂决定将此事以备忘录形式记录下来。据这份科米在会后写下的备忘录显示，他当时并没有对特朗普停止调查的要求作出回应，仅表示弗林是“一个好人”。
16日傍晚，白宫发表一份声明，对《纽约时报》的报道予以否认。声明称，特朗普总统已多次表示，弗林是一个体面的人，他服务国家、保护国家。特朗普总统从未要求科米或任何人终止任何调查，包括任何涉及弗林的调查。
美国媒体普遍认为，如果科米在备忘录中记录的情况属实，那么特朗普的这一做法属于干扰调查。一些媒体甚至以“妨碍司法”评论此事。截至目前，美司法部尚未就此事作出评论。
美国会参众两院的议员们对此事出言谨慎。多名议员表示，尚不掌握全部情况，难以进行评论。有议员呼吁，科米应该到国会山作证，讲出实情。有议员要求科米向国会相关委员会提交这份备忘录。
科米本月9日在出差途中遭特朗普解职。参议院情报委员会随后邀请科米出席该委员会举行的闭门会议，但被科米拒绝。


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