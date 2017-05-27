首页 新闻 国际新闻 特朗普北約峰會發飆 狠批成員國不給軍費

特朗普北約峰會發飆 狠批成員國不給軍費

发布于 May 27, 2017

（比利时布鲁塞尔26日综合电）曾多次质疑北约的美国总统特朗普，周四在外访第四站的比利时布鲁塞尔，首次出席北约峰会时，竟没给盟友留一点情面，当面指摘23个北约成员国未能实现分摊军费的目标，令在场多国元首大感错愕。

打着“美国优先”旗号的特朗普，曾多次在国内公开批评，北约成员国未有按标准支付军费，令美国独力承担巨额费用，又质疑北约的作用。他出席北约新总部揭幕仪式时，向各成员国元首发表讲话。可是，他在讲话中未有按惯常做法，重申美国与北约的重要同盟关系，以及保证坚守集体自卫原则。
特朗普狠批部分成员国未有按标准，每年以各国国内人均生产总值（GDP）的2%支付北约军费。特朗普明言：“28个成员国中，有23个国家没有缴付应缴军费。”他期望北约盟国能够尽快将各自的军费开支达到GDP的2%。目前只有美国、英国、爱沙尼亚、希腊和波兰等5个北约成员国达标。特朗普更明言，北约应停止从美国纳税人身上拿好处。

特朗普称：“北约未来注定会着重关注恐怖主义及移民问题，当然也要应对来自俄罗斯及北约东部边境的威胁。这些原因使得我必须非常、非常直接地对秘书长斯托尔滕贝格和其他成员国说清楚：北约成员国最终必须按照其分额承担军费，达到他们应尽的经济义务。”

默克尔马克龙面无表情

现时欧洲面对俄罗斯和恐怖袭击等威胁，不少北约成员国都期望特朗普会保证同盟关系，惟他首次出席北约活动便提及军费问题，令原本喜庆的气氛变得尴尬，站在台下的德国总理默克尔和法国总统马克龙面无表情。特朗普出其不意向北约成员国“追债”，随行的白宫发言人斯派塞立即为他圆场，强调美国对北约的支持无容置疑。

打击恐怖主义及合理分摊军费是此次北约峰会的两大主题。北约秘书长斯托尔滕贝格透露，北约各国在以上两个议题上都取得进展，同意成立新的反恐情报机构，任命新的协调人来调控反恐事务。成员国在晚餐会议期间，亦同意在2024年前逐步增加军费支出至GDP的2%，白宫形容决定显示特朗普的影响力。

此外，白宫周五表示，若继续遵守去年签署、应对气候变化的《巴黎协定》，将会判弱美国的经济增长；又称特朗普想先在七国集团峰会上听听各国对《巴黎协定》的想法，完成外访回国后便会作出决定。特朗普在竞选期间，曾多次质疑全球暖化为一场大骗局，又扬言上任后会退出《巴黎协定》，惹来争议。


  • 我5傳奇齊聚東運腳車館試騎

    （汝来26日讯）5位大马脚车传奇人物在周四齐齐为坐落在森美兰汝来的国家脚车馆开幕和骑行，这座才刚完工不久的崭新木质赛道脚车馆也将正式倒数迎来8月东南亚运动会的举办。 …
    May 27, 2017
    1 second read
  • 吴蔚昇(左)/陈蔚强在苏杯8强赛奋战3局，遗憾未能贡献总比分。大马队只有李宗伟(中)拿下胜利，球队再次不敌日本而止步8强。

    男雙沒能突圍遭日雙殺落 馬無緣4強

    （黄金海岸26日综合电）男双未能突围，大马队在羽球苏迪曼杯8强赛重逢日本队的交锋上最终以1比3败北，连续两届止步8强。另外，中国以3比0横扫印度，周六下午的半决赛将上演堪称变相决赛…
    May 27, 2017
    0 second read

  • 油國未加碼減產 市場失望油價重挫近5%

    （利雅德26日讯）沙乌地阿拉伯等产油国今天决定延长减产协议9个月，但未同意加码减产，市场失望导致油价重挫，纽约市场原油期货价格大跌4.8%，跌破50美元（约210.62令吉）价位。…
    May 27, 2017
    4 second read
载入更多相关文章

  • 希臘前總理遇襲 郵包炸彈車內爆炸

    （希腊雅典26日综合电）希腊警方说，一辆汽车周四在首都雅典市中心发生爆炸，前总理帕帕季莫斯在事件中受伤。政府发言人形容这次事件是一次袭击。 当局说，在日间发生的爆炸，令69岁的帕帕…
    May 27, 2017
    4 second read

  • 爆炸證物照被美媒曝光　 英國責怪美官員洩密

    （英国伦敦25日综合电）英国曼彻斯特演唱会遭炸弹攻击，英国警方侦办案情却横生枝节，美国媒体老是抢先把警方办案进度曝光，英国内政大臣鲁德（Amber Rudd）昨已向美国政府抱怨，希…
    May 26, 2017
    4 second read
  • 宋永吉（左）在克里姆林宫拜会普京（右）。（法新社）

    文在寅特使：半島危機 普京願派使節赴朝斡旋

    （俄罗斯莫斯科25日综合电）俄罗斯总统普京向到访的韩国总统文在寅特使宋永吉表示，他愿意派遣特使到平壤，协助化解朝鲜半岛紧张。 …
    May 26, 2017
    0 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭