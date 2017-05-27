特朗普北約峰會發飆 狠批成員國不給軍費

（比利时布鲁塞尔26日综合电）曾多次质疑北约的美国总统特朗普，周四在外访第四站的比利时布鲁塞尔，首次出席北约峰会时，竟没给盟友留一点情面，当面指摘23个北约成员国未能实现分摊军费的目标，令在场多国元首大感错愕。

打着“美国优先”旗号的特朗普，曾多次在国内公开批评，北约成员国未有按标准支付军费，令美国独力承担巨额费用，又质疑北约的作用。他出席北约新总部揭幕仪式时，向各成员国元首发表讲话。可是，他在讲话中未有按惯常做法，重申美国与北约的重要同盟关系，以及保证坚守集体自卫原则。

特朗普狠批部分成员国未有按标准，每年以各国国内人均生产总值（GDP）的2%支付北约军费。特朗普明言：“28个成员国中，有23个国家没有缴付应缴军费。”他期望北约盟国能够尽快将各自的军费开支达到GDP的2%。目前只有美国、英国、爱沙尼亚、希腊和波兰等5个北约成员国达标。特朗普更明言，北约应停止从美国纳税人身上拿好处。

特朗普称：“北约未来注定会着重关注恐怖主义及移民问题，当然也要应对来自俄罗斯及北约东部边境的威胁。这些原因使得我必须非常、非常直接地对秘书长斯托尔滕贝格和其他成员国说清楚：北约成员国最终必须按照其分额承担军费，达到他们应尽的经济义务。”

默克尔马克龙面无表情

现时欧洲面对俄罗斯和恐怖袭击等威胁，不少北约成员国都期望特朗普会保证同盟关系，惟他首次出席北约活动便提及军费问题，令原本喜庆的气氛变得尴尬，站在台下的德国总理默克尔和法国总统马克龙面无表情。特朗普出其不意向北约成员国“追债”，随行的白宫发言人斯派塞立即为他圆场，强调美国对北约的支持无容置疑。

打击恐怖主义及合理分摊军费是此次北约峰会的两大主题。北约秘书长斯托尔滕贝格透露，北约各国在以上两个议题上都取得进展，同意成立新的反恐情报机构，任命新的协调人来调控反恐事务。成员国在晚餐会议期间，亦同意在2024年前逐步增加军费支出至GDP的2%，白宫形容决定显示特朗普的影响力。

此外，白宫周五表示，若继续遵守去年签署、应对气候变化的《巴黎协定》，将会判弱美国的经济增长；又称特朗普想先在七国集团峰会上听听各国对《巴黎协定》的想法，完成外访回国后便会作出决定。特朗普在竞选期间，曾多次质疑全球暖化为一场大骗局，又扬言上任后会退出《巴黎协定》，惹来争议。