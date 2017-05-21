父母受促 多帶孩子外出 還孩子一個笑臉

婆罗洲遥控船比赛。

（本报诗巫20日讯）为人父母者，应该要多安排时间，带孩子到户外走走看看，让他们增广见闻，享受亲子时光，同时也纾解孩子们在课业及考试中累积的压力，找回孩子可爱的零压力笑脸。

身为父母者，你们多久没有看到孩子天真可爱，笑到见牙不见眼的欢笑了？怀念孩子们还是婴孩时，你们扮鬼脸逗他们开心时，他们嘻嘻哈哈笑到停不下来的美好画面吗？或许你们会找各种不同的理由来解释是他们成长的改变，但是父母们不得不承认，掠夺孩子们欢笑声的其中一个主要“侩子手”，其实是“压力”。

孩子的压力，主要来自3个方面：

第一方面，是学校课业的压力，那是最具体而有形的压力，因为如果今天没有交功课、考试不及格或在学校的课外表现不理想，随时都会被老师处罚或记过。对于一个没有自辩与自我保护能力的孩子来说，那是天大的压力，尤其对于内向而消极性格的孩子来说，更是招架不住。

马来西亚填鸭式的教育制度让现代的孩子面对极大的读书压力，也剥夺了读书原是求知识的原始乐趣。如果再遇上校长与老师们将来自教育部的成绩压力全面转嫁并重压到小孩们的头上，这些小小的身躯就都难免“脊椎侧弯”了。

读书的基本目的是学习及求知识，这当中应是充满乐趣的，为什么要搞到老师与学生都压力重甸甸的？教育部应要重新认识及解读何谓“快乐学习的教育”？而不是一昧地把成绩排在第一位，剥夺了孩子们快乐的童年。

孩子的第二个压力，来自“望子成龙，望女成凤”的父母。这一类给予孩子巨大压力的父母，可能本身非常杰出，但是不一定了解学习的真谛及重视孩子唯一的珍贵童年；另一个可能是父母本身在求学时期荒废学业，出来社会吃尽苦头，所以不想孩子也走上自己的坎坷路，所以把自己的问题施加在孩子的身上，口口声声说是为孩子好，其实却是要孩子去承担自己的亏欠感，这对孩子是不公平的。

孩子的第三种压力，是来自同学与自我要求。当整个教育制度、学校及家庭环境给予学生们一种“只有好成绩才是好学生”的刻板思维逻辑时，孩子的学习压力就来了。他们在班上要拼名次、拼课外活动的成绩，甚至为了少几个分数而在班上痛哭。老师与家长都应该要正视这些问题，同时最好有知识及能力去开导孩子，让他们懂得什么叫“快乐学习”。

当然，要在短期内改变整个国家的教育制度几乎是不可能的事，除非教育部长是由一名教育专家来担任。而学校的模式因为也源自于教育部的制定策略，所以“因材施教”也只会在某些学校或老师身上被实行出来。

这样看来，最有能力释放或解除孩子压力的人，其实就是读懂孩子心的父母了。在多种可以为孩子解压的方法中，带孩子们走出户外，让他们畅快地呼吸蓝天白云下的自由空气是最廉价的解压方式。

有些父母因为自己懒惰，而把不带孩子出外走走的原因怪罪于天气太热；有些父母因为不重视亲子关系的时光，而随便塞个借口，就把孩子的期盼用电视节目、手机游戏、网络媒体打发掉了。一对自私的父母，也是养成一个孩子长期被关在家里或补习中心里，然后压力无处宣泄释放的原因。

如果你爱孩子，重视他们小小心灵的感受，尊重他们的要求，为人父母者，应该就要用心地为孩子安排他们的假期或周末休闲时光，让他们的生活多一些乐趣，少一些压力。

有经济能力者，当然可以长途旅行；而一般小康之家，则可以用经济的方式来进行本地旅游，甚至只是带孩子去公园走走，街上看看壁画或中央市场看看奇菜艺果、纸包鸡，对于他们来说就已经是有趣的出游了。

当然，如果父母愿意花一个早上时间驾车到巴拉威海边让孩子亲近大自然，让他们去堆沙城、戏海水、看水母、在沙滩上奔跑及拣贝壳，对他们肯定是很好的体验。

2017是诗巫旅游年，当局陆续安排了许多精彩的节目，父母亲如果愿意抽出时间来陪孩子们去看节目，例如三洋大厦举行的定点跳伞，湖滨公园举行的婆罗洲遥控船比赛及婆罗洲文化节等等，肯定可以让孩子们长了知识，也增广了见闻，同时更释放了生活的压力。