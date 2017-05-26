爆炸證物照被美媒曝光　 英國責怪美官員洩密

（英国伦敦25日综合电）英国曼彻斯特演唱会遭炸弹攻击，英国警方侦办案情却横生枝节，美国媒体老是抢先把警方办案进度曝光，英国内政大臣鲁德（Amber Rudd）昨已向美国政府抱怨，希望“这种事不再发生”，相隔数小时后，美国《纽约时报》又抢先刊登出爆炸案证物照片。英国怀疑是美国官员向美媒记者泄密，大感不满，恐使两国关系紧张。

《纽约时报》将警方侦办案情的证物照抢先曝光，包括一块破布，引爆装置，调查还显示，发动攻击的自杀炸弹客阿贝迪（Salman Abedi）可能是用左手拿着引爆装置自爆，他所用的炸弹相当精密，他站在人群中引爆炸弹，爆炸后他上半身被炸飞到体育场入口。

鲁德昨表示，英国国警方不想要调查进度轻易曝光，干扰调查，美国此举令人“不悦”，英国《卫报》指出，鲁德语气虽温和，但英国官员公开指摘美国，已属罕见。

美媒老是抢在英国公布前先发布消息，鲁德已致电美国国土安全部长凯利（John Kelly），要求美国官方勿再泄密，英国《卫报》指称，《纽时》再度曝光照片，英国官员“既惊讶又愤怒”。

美国在盟友深受创伤之际，毫不尊重盟友的心情，且有妨碍调查之嫌。

英国反恐当局查获炸弹客姓名后，原想保密36小时，以免惊动阿贝迪亲友，没想到美国媒体抢先报道出来。美国NBC新闻还把阿贝迪其他资料也报道了。英国首相梅伊今天将在布鲁塞尔参加北约会议时，跟美国总统川普讨论泄密事件。