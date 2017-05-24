無消毒隨時染愛滋 北京黑工場 私煮胎盤制膠囊

烘烤后的胎盘会磨成粉。

（中国23日讯）人体胎盘（中药的紫河车）一直被认为具有药用价值，很多人都视为补品，但中国早已禁止买卖胎盘。记者近日却揭发北京存在地下倒卖人体胎盘产业链，不法分子盘踞医院，利用关系收购人体胎盘，烹煮加工制作成“胎盘胶囊”，再高价卖出获利，一个以400元人民币（约249令吉）收购的胎盘可制成上百颗胎盘胶囊，每颗售10元人民币（约6.3令吉），利润丰厚，但加工过程中全无消毒，存在传播爱滋病病毒及其他传染病的风险。

日前，记者假扮购买胎盘，接洽私卖人体胎盘的北京40多岁女子李萍，李萍自称，最初从事医院看诊挂号黄牛工作，经好友介绍接触到人体胎盘倒卖生意，见生意很好，便组成4人小团队，盘踞在北京一间妇产科医院，提供收购胎盘、加工制作及销售的一条龙服务。李萍指出，货源主要来自医院妇产科医护人员，以及向产妇及其家属购买。

李萍讲解自己的收费时指，她在医院收一个新鲜胎盘400元人民币（约249令吉），出售的话未加工直接卖500元人民币（约312令吉），加工后制成胎盘胶囊统一价800元人民币（约499令吉），如果只想买少量胎盘胶囊，则每颗10元人民币（约6.3令吉）；另有上门为产妇加工胎盘服务，代工费300元人民币（约187令吉）。

记者跟着李萍到其工场，发现只是一个屋苑单位，面积不超过60平方米。首先，李萍会先清洗胎盘，清走胎盘内的淤血，整间屋瞬间腥臭弥漫，然后放在滚水里清走脏物，8分钟后过冷河，把胎盘切成碎片，再放到烤盘里烘烤20分钟。烤过的胎盘会变黑缩小，然后放进打粉机粉碎成粉末，再装进胶囊，整个过程只花约1小时。

李萍强调“吃胎盘的功效很好，美容、补血、治烧伤、治烫伤，不孕不育都可以治疗”，而当天她就用1个胎盘制成了112颗胶囊，并连同收到的新鲜胎盘，卖给另一名男子，总价1300元人民币（约812令吉），赚了500元人民币（约312令吉）。李萍指，有时1天能卖2至3个胎盘，在生意好、货源充足的情况下，“月入10万人民币（约6200令吉）并不难”。

然而，记者发现，在接收胎盘到加工完成，李萍并未做任何消毒措施。对于记者问有关安全问题，李萍指：“那只能凭信誉度”，更指自己从事3年从未出过事。

中国国家卫生部早于10多年前已明确规定：任何单位和个人不得买卖胎盘。但现实中非法转售胎盘的行为并未停歇。对处罚买卖胎盘的行为，目前在法律上仍处于灰色地带。

南昌大学第二附属医院冯骥医生表示，虽然紫河车（胎盘）在中药中被称为药品和补品，实际上胎盘的不安全性依然存在。他说，胎盘是胎儿和母体之间进行物质交换的器官，母体如果感染乙型肝炎、爱滋病、梅毒等病毒，这些病毒也会留存在胎盘内，来路不明的胎盘很有可能成为危险的传染源。

江西省妇幼保健院医生徐小云则指，虽然食用胎盘有一定的营养价值，但仅限于来路明确、没有任何传染病原的人体胎盘。“一些来路不明的，或者携带有病毒的胎盘危险性极大，就算高温处理，也不一定会把病毒杀死，如果被人食用，有一定几率被传染疾病”。