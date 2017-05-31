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為錢偽造體檢報告 貪損醫德

发布于 May 31, 2017

（槟城/北海/怡保30日讯）涉嫌伪造体检报告，捉！反贪会周二在全国各地不同地区，同步提控数名在没未病人进行体检情况下，就发出体检证明书的医生，其中包括一名73岁老医生！
北海，2名医生涉嫌以5令吉造假体检报告，在欺骗罪名及反贪污法令下被提控。
来自威省的73岁老医生丁永昌（译音）于今早连同另一名32岁的执业医生鲁菲被控上北海法庭。丁医生抵达法庭时，面对记者的拍摄，一副不满的样子，直喝“你们不要啊（禁止媒体拍摄），我们不是犯法！”
之后他俯首认罪，在法庭上再三向法官坦承“我错了，请原谅我。”，与他早前上庭时，直喝记者的态度大不同。
槟岛方面，2名医生与2名跑腿涉嫌发出与使用假体检报告，以让陆路交通局发出商业驾照，被反贪会以欺骗罪名控上庭，4人皆否认有罪，每人获批准以6000令吉与1名担保人保外候审，案展7月14日过堂。
4名被告，分别为医生的卡玛法沙（55岁）与施德光（49岁），以及跑腿的林玉发（54岁）与陈亚九（57岁）。（名字皆译音）
怡保方面，一名执业医生森姆古玛（58岁），因涉嫌发出假体检报告，以让陆路交通局更新2名男子的商业驾照，周二遭反贪会提控，被告对2项控状否认有罪，法官批准被告以1万2000令吉和一名担保人保外候审，案件定于6月14日过堂。
反贪会周二在北马各地共提控5名医生和2名跑腿。


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