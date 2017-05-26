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為迎接東運會 隆警進行反恐演習

发布于 May 26, 2017

（吉隆坡25日讯）为迎接8月19日起举行11天的第29届东南亚运动会，吉隆坡警方举行反恐演习，以防万一。这项演习是星期四上午9时30分，在首都武吉加里尔国家体育馆举行，演习时间两小时，模拟警方在赛事期间，对突发事件进行应对措施，参与的警察共350名警察。
吉隆坡总警长拿督阿马星说，警方在赛事期间，部署足够的警力，确保比赛在安全情况下进行。
他说，警方近期在4个主要地点，进行5次反恐演习，包括武吉加里尔国家体育馆（两次）、吉隆坡会展中心清真寺、吉打国家帆船中心，以及登嘉楼国际耐力公园举行。
“这些地点和赛事有关，吉隆坡警方今日共派出警队8大部门的350警官，参与防恐演习后，且取得不错成果。”
这8大部门分别为拆弹组、特警部队、“Vat69”突击队、空军行动部队、警察普通行动部队、警犬队、刑事调查组和普通警员。
阿马星说，这项演习有4大目的，分别是：
（1）警员能随时应对国际体育组织在比赛过程中，可能面对的任何危机和安全威胁；
（2）检讨与测试安全路线，制定逃生规划和检查应对措施的有效性；
（3）将警区总部策划为“第一应对中心”，及时提供支援；以及
（4）让指挥官进行实地演习。
他说，有关演习共分5个步骤，包括疏散人群及移送贵宾、破门进入体育馆进行救援工作、检测现场是否还有爆炸危险物品、拯救行动，与控制及清理场面。
“伊斯兰国”（IS）恐怖组织近年在多个国家展开恐怖袭击行动，我国警方对此不敢大意，加强防范行动。


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