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澄清與公會賬目無關 18前理事呈辭因不能配合

发布于 May 9, 2017

（诗巫8日讯）诗巫广宁公会已呈辞的18名理事今天发表澄清，他们的呈辞是不能与会长邓贺水配合，与所谓的公会账目不清无关。
这群理事指出，“对会长及财政经过了一年多的时间，没有好好的处理会员大会通过购买会所的议决案。尤其对他买会所事务没有妥善处理，导致没有成功买下会所，我们感到极度不满与愤怒，所以对他的领导能力失去信心。”
“我们共同认为，他不适合领导公会，因此我们集体辞去理事职位，以表示我们集体的不满。并要求重新选举，选出新的理事来继续领导公会，来维护公会和会员的利益。”
对於公会账目的问题, 这些理事指出, 在2015年12月20日庆祝大厦落成, 公会成立工委会举办庆典, 当时, 每一名理事都是工委会的成员, 并成立多个小组, 包括交通组、膳食组、住宿组等,都是由各别小组与酒楼、巴士公司及酒店等接洽。
在庆典举行后, 该会於2016年陆续付还交通费、酒楼膳食费及酒店住宿费等,这些开支约为18万多令吉。因此, 这些理事认为,  庆典账目不清的问题并不存在。
他们也指出，会长不要购买会所, 并提出向卖方租用, 如此，将难以向捐助购买会所基金的同乡及热心人士交待。“为了促成公会购买会所, 卖方多次修改了买卖条件，最终还是无疾而终，我们理事对会长深表失望。”
这群理事也声明, 这是他们最后一次作公开回应, 虽然如此, 对於不实的指责，他们保留法律的权力。“欢迎有关的会员同乡想要知道真相，请你们到公会审查所有的文件。我们是以公开透明的方式处理，而不是通过报章断章取义。”


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