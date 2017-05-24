減少愛滋病患增加 2030年大馬可達標

丹绒拿督区州议员拿督阿玛查米拉（左5）进行点蜡烛仪式。

（本报古晋23日讯）零爱滋不再是遥不可及的事！马来西亚在“2016年至2030年国家终结爱滋病策略计划”下有多个终结爱滋病的策略方案，因此，大马有望在2030年或更早之前减少爱滋病患的增加。

大马卫生部疾病管制爱滋病组主任阿妮达是于今日在砂爱滋病关怀协会兼顾的一站式支援中心推展仪式上致词时，如是表示。

她透露，所有的国家都共同设下在2030年前终结爱滋病毒带原者（HIV）和爱滋病，而大马有信心能够在2030年前就达成这个目标。

她解释，终结爱滋病的意思并不是“零爱滋病例”，而是减少90巴仙的新爱滋病患。

她指出，卫生部也和许多非政府组织进行合作，包括大马爱滋病委员会及大马爱滋病基金会的相互合作下，共同终结爱滋病病例。

她称，为了达成2030年终结爱滋病计划，政府首要落实的策略方针为检验和治疗，即为国人提供检验及治疗活动。

她强调，卫生部將会关注高风险群，为他们提供检验，以更快获得检验数据，并及早接受治疗。

与此同时，她表示，卫生部努力为这群HIV的感染者提供治疗，政府也会在各地诊所或资料中心，设立小组，为HIV感染者和爱滋病患提供抗逆转录病毒治疗。

她进一步披露，在1986年开始至2016年内，我国共有接近11万2000名HIV带菌者，及接近1万9000人病发死亡，其余的带菌者9万3089人，若要实行终结爱滋病的目标，那么我国必须要达到不超过800宗新爱滋病例。

她说，我国在去年就发现3397宗爱滋病例，卫生部在这30年内都做出了很大的努力及实行预防HIV的计划，针对这些传染性疾病，在各大政府医院中都会提供免费治疗，包括验血、取药和辅导等。而政府也将服务扩展到监狱、戒毒所等地。

她表示，我国于2005年对吸毒者实行针筒交换计划以及美沙酮替代治疗，控制注射吸毒者感染HIV的疫情。同时，我国也于2000年至2015年，降低50巴仙的新爱滋病例。

另一方面，砂福利局局长阿邦哈志三苏丁在致词中提及，砂爱滋病关怀协会可与砂福利局成为合作伙伴，这样一来可以申请常年拨款，使用在有意义的活动上。