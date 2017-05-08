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清真寺前鳴笛引發群毆 警接3極端言論投報

发布于 May 8, 2017

（新山7日讯）新山奥汀苑清真寺前鸣车笛引发群殴事件引起热议，一些网民在社交媒体发表极端言论，单在柔州，目前已接获3宗相关投报。

柔州总警长拿督斯里万阿末说，该案发生后，有网民在社交媒体上发表极端言论，对此，武吉阿曼警察总部特别调查单位已在全国展开调查。

他指出，柔州目前已接获3宗投报。一旦接获相关投报，警方会采取行动。

万阿末是今早出席第56届柔州退休警察协会常年大会后，在记者会上受询时，这么表示。

另外，内政部副部长拿督诺查兹兰致词时说，该起事件中，一方面该清真寺负责人当时没有维持交通秩序，导致信徒们胡乱停车阻碍交通，另一方面该青年没思考到宗教敏感性。若当时双方保持克制，就没有后面延伸出来的问题，因此双方都有错。

他提及，“513事件”是国家历史上因缺乏容忍而出现的污点，他重提此事不是为了让人民害怕。

“如今人们都认为类似事件不会再发生，但从现在趋势看，一件小事也能牵涉种族和宗教，我担心我国感染其它国家的病毒，如在法国和美国，不同阵营的人不能互相包容。”

他也说，如今人们在社交媒体上随心所欲散布消息，但没思考到法律、宗教和种族问题。

他较后在记者会上补充说，此次事件幸有警方介入，否则若政治人物介入，最终会被放大到种族层面。

此外，他还说，目前警员负债率很高。

他也希望，退休警察能扮演加强警方与社区关系角色。

也是大马防范毒品滥用协会主席的他还说，该协会将与退休警察协会和大马防范罪案基金会合作，在大学宣导私会党及毒品之危害，并逐步扩大到大学附近社区中小学。

会上，他宣布分别拨款2万令吉予柔州退休警察协会及柔州警察家眷协会。

今日共100人出席活动，出席者包括柔州退休警察协会主席卡慕丁及大马防范罪案基金会副主席拿督威拉阿育雅谷等。


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