派老中青強陣拼蘇杯 中教練盼打出朝氣

谌龙（左）近年已经3次在团体赛输掉比赛。夏煊泽希望年轻队员能借此积累大赛经验。

（北京9日综合电）中国羽球队确定了参加苏迪曼杯羽球混合团体赛的19人名单，新单双打主教练夏煊泽和张军一同表示，这是一个“老中青”相结合的阵容，也是现有最强的阵容。

本次苏迪曼杯，中国队遇到的困难确实很大，但在两位主教练看来，本次苏杯的目标并不复杂。他们表示，首先就是打好每一场比赛，争取每一场比赛的胜利。竞技体育必须是力争胜利，不管对手是谁，不管困难多大。

其次，年轻队员要打出中国精神，打出年轻队员的朝气，无论结果如何，一定要敢打敢拼，发挥出训练时具备的水平，对于现阶段的中国队来说，同样是一个重要的目标。

夏煊泽介绍，男单是典型的老中青结合，女单则按照目前实力和世界排名决定，至于李雪芮缘何未被列入阵容，夏煊泽表示，因为李雪芮的伤势恢复还没有达到可以参赛的程度。

年轻队员缺乏团体赛经验，成为单打组的不稳定因素，他说：“只要参加大赛，年轻队员肯定遇到困难和问题，但从长期建设来说，我们须给他们机会，让他们得到锻炼。”

他接着说：“整个参赛过程都是一种锻炼，就算年轻队员不上场，到现场感受赛前工作、比赛氛围及赛后总结等也是难得的经历。希望他们能积累大赛经验，不仅通过比赛本身。”

张军解释双打名单：“这是最强阵容，可以做到灵活机动，有兼项、不兼项的最强阵容，可以针对不同对手、情况做出最佳排阵。”他说会给年轻人足够的锻炼机会，当关键场次需要大心脏时，可能派上傅海峰和张楠，他们球队的定海神针。

张军说：“若不给大赛锻炼的机会，年轻队友永远不会成熟，所以会最大限度给他们上场锻炼。夺苏杯，我们有压力，外国队也有压力。我要求年轻队员放下包袱、轻装上阵，抱着冲击对手的心态去拼。若能保持该心态，我们还是有机会。”

本届杯赛于5月21日至28日在澳洲黄金海岸举行，卫冕冠军中国与泰国、香港同处争冠序列的A组。历届杯赛，中国获得10次冠军，并在2015年实现五连冠。

中国苏杯队名单

单打：谌龙、林丹、石宇奇、何冰娇、孙瑜、陈雨菲

双打：傅海峰、张楠、刘雨辰、李俊慧、鲁恺、郑思维、汤金华、黄雅琼、陈清晨、贾一凡、黄东萍、李茵晖、包宜鑫

諶龍：拿到外卡有壓力

先專注眼前比賽

对于拿到羽球世锦赛外卡，谌龙表示：“在得到这个消息的时候，我会有一些压力。”

谌龙很开心得到世锦赛唯一外卡，但还没有考虑太多，“当时，我会有一些压力。之前不知道能不能参赛时心情很忐忑，不知道会否给我。在拿到外卡后，我在想是不是该有表现了。当然，这是三四个月后的事情了，先打好眼前比赛。”

对于中国球员是否已经适应教练组的变化，傅海峰说：“作为运动员，我们更多考虑现在的比赛，包括谌龙和张楠，他们从全英赛开始都在很努力地备战，目标很明确，都是围绕着今年的苏迪曼杯。一些客观的元素，我们不会去考虑得太多。”

小戴獎金多宗偉2倍

世界第一都為世冠煩

世羽联公布球员今年奖金收入，“东方不败”戴资颖是收入最高的选手，中华台北女将今年已入账11万6250美金（约65万2646令吉），几乎是6万7800美金（约38万640令吉）的李宗伟的两倍。但男女单世界第一都面临相同尴尬：没有世界冠军。

世界第一或世界冠军是摆在很多运动员面前的千古难题，当然所有人都希望是世界第一和世界冠军，但有时候确实天不遂人愿，现在的李宗伟和戴资颖这两位羽毛球界的男女世界第一，也正面临着这样的困扰。

比起李宗伟想要称霸世锦赛需要迈过林丹和谌龙两座大山来说，小戴自己放弃了今年世锦赛的争夺，想要成为世界冠军，她至少要等到明年。

戴资颖一直认为第一不重要，“我能保持这个位置多久并不重要，因为世界第一并不意味着我能赢下每场比赛。成为世界第一唯一好处是在比赛前我会被介绍为世界排名第一的选手。我并不在乎我是一周或是十年的世界第一。”她说自己更强调过程，因为在训练中投入了大量的精力。