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泰南BIG C超市 連環爆炸 旺區變廢墟 至少56人傷

发布于 May 11, 2017
位于泰国南部北大年府的著名购物商场Big C分店9日当地时间下午发生连环爆炸，至少56人受伤。（法新社）
位于泰国南部北大年府的著名购物商场Big C分店9日当地时间下午发生连环爆炸，至少56人受伤。（法新社）

（泰国北大年府10日综合电）在泰国南部的北大年府，一家超级市场昨天遭炸弹袭击，造成至少56人受伤。超市的门面损毁不看，外头约100辆汽车和电单车也遭殃。
有民众拍摄到爆炸发生一刻，在片段中可见，远处的建筑物突然爆炸，发出巨响并且冒出火光，浓烟四散，游人争相走避。
事件造成最少56人受伤，所有伤者被送往医院，医院紧急呼吁市民捐血。
泰国警方估计，施袭者为穆斯林武装分子。
当地时间周二下午约2时（马来西亚时间下午3时），北大年直辖县市中心热闹的Big C商场外发生连环炸弹爆炸。
当地警方说，超市外停车场的一辆电单车先爆炸，但爆炸力较小，就在人们惊慌躲避时，第二个藏在一辆汽车的较大炸弹引爆，周围几十个人受伤，两个人伤势严重。
北大年、也拉和陶公是泰南伊斯兰武装势力活跃的三府，分离主义运动一直要求独立建国或自治，十多年来频频制造暴力事件，夺走近7千条人命，死者主要是平民，泰国南部的治安令人忧虑。。此前，2016年8月，北大年府一间酒店外也遭到汽车炸弹袭击，至少1死29伤。上个月19日，武装分子在泰南制造了至少18起连环爆炸，还向军警哨所开火，造成数人死伤。


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