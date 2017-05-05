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法總統選舉最後辯論 候選人打對台針鋒相對

发布于 May 5, 2017
马克龙和玛琳勒庞开始选前最后一场电视辩论前合摄。（法新社）
马克龙和玛琳勒庞开始选前最后一场电视辩论前合摄。（法新社）

（巴黎4日综合电）法国总统选举次轮投票将于本月7日敲响战鼓，成功挤身次轮投票的中间派马克龙和极右玛琳勒庞昨日出席选前最后一场电视辩论，有传媒早前形容这场辩论为“必看”，而两位候选人在辩论甫开始便唇枪舌剑，紧咬对方的政治形象和政纲立场等不放，双方在恐怖主义、经济及欧盟立场上针峰相对，立场差异之大令现场充满火药味。二人现时极力争取游离票和扩大票基，有分析指是次辩论是二人能否吸纳更多选票的关键。
根据东网指出，在历时2个半小时的辩论中，马克龙和玛琳勒庞在辩论桌上“打对台”，玛琳勒庞于辩论开始后便攻击对手履历，指马克龙是前经济部长兼投资银行家，属“精英阶层”及“制度宠儿”。玛琳勒庞步步进逼，指摘马克龙和现任总统奥朗德一脉相承，在经济建设和解决失业问题上毫无建树，并标签马克龙为“全球化狂热”的候选人。
面对玛琳勒庞强势进攻，马克龙则咬着玛琳勒庞的欧元立场不放，声言若法国废除欧元，重新使用法朗为流通货币，只会引致货币战争，同时狠批玛琳勒庞未能为振兴法国经济提出可行措施，甚至形容她为“寄生虫”和“大话精”。他又反击指玛琳勒庞谎话连篇、胡言乱语，及无意进行“平衡开放的民主辩论”。
二人其后把辩论重心转向欧盟和恐怖主义等议题，玛琳勒庞指马克龙只“顺从”德国总理默克尔，声称“法国将由一个女人领导，若不是我就是默克尔”。她又指马克龙对回教原教旨主义持“放纵态度”，坐在玛琳勒庞对面的马克龙反指对手的反恐政策是错误的，反而会引起法国社会发生“内战”。


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