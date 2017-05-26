法官拒絕4嫌保外 表罪606下判

（本报美里25日讯）比尔卡勇枪杀案今已双方代表律师提呈陈词，法官厘清所有陈词后，定于6月6日是否表罪成立；6月14至16日由被告为自己辩护。

比尔卡勇枪杀案今早9时45分，在美里高庭进行双方律师提呈陈词，负责审理的法官拉威德兰在经过1个小时半向双方律师厘清所有陈词后，定下了以上日期过堂。

在进行提呈陈词事项后，第2、3及4被告律师向法官要求保外，但这项要求不被法官接受，不批准律师团所提出的保外要求。

来自沙巴的法官拉威德兰在美里高庭宣布，6月6日早上9时4名被告表罪是否成立。6月14日、15日及16日早上9时开始，为4名被告辩护。

首名被告为29岁的莫哈默菲德里，他在刑事法典第302条文的谋杀罪名下被控，他被控于6月21日早上8时20分，在某市场附近路口交通灯前，杀害比尔卡勇。

第2名被告为37岁的李昌伦（译音）被控与莫哈默菲德里同谋，在刑事法典第109条文下被控,可与第302条文同读。50岁的陈伟忠（译音）及第4被告李志坚同谋，因而抵触刑事法典第109条文（教唆罪名，可与302条文同读）。

第4被告拿督李志坚因教唆他人杀害比尔卡勇，因而警方也采取第302条文（谋杀）提控李志坚。在上述条文下，一旦罪成，唯一的刑罚为绞刑。目前，警方尚通缉一名江姓逃犯（36岁）。