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法去年1515宗恐同襲擊 同性戀者受辱後死忍

发布于 May 19, 2017
不少人致力捍卫同性恋权益。（法新社）
不少人致力捍卫同性恋权益。（法新社）

（法国巴黎18日综合电）昨日是“国际不再恐同日”，法国公布去年录得1千515宗反同性恋袭击事件，与前一年相比增加了19.5%。报告指，这些袭击通常是口头侮辱，但也有身体侵犯。
人权组织“避难所”的上法兰西地区主管伯卡表示，人们现在很随意地侮辱同性恋者，认为不是甚么大不了的事，去年底所收到的有关投诉增加35%。他说：“例如有一对夫妇，认为随口侮辱同性恋者不是严重罪行，问题是如果受害人驳斥，那么很容易就演变成身体袭击。正因如此，很多人被骂后唯有死忍。”
惟羞辱言论可能造成严重后果，有捍卫LGBT权益的组织估计，少年同性恋者的自杀倾向比异性恋少年高出4倍。“SOS反同性恋”组织发言人康比表示，2012至2013年国内反对同性恋婚姻法案时，口头侮辱数字急升。根据当地法例，与性侵犯有关的公众口头侮辱可被判6个月监禁和2.2万欧元罚款。
康比引述一个案例指，一名发型屋雇员控告雇主用“GAY佬”一词羞辱，原告人认为雇主因他是同性恋者而解雇他，巴黎劳工法庭于2015年12月作出判决，裁定“GAY佬”一词不算羞辱言辞，因为已被广泛使用，而且众所周知在发型屋有不少同性恋雇员。原告人不服上诉，案件安排于明年1月再审。


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