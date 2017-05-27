首页 国际财经 油國未加碼減產 市場失望油價重挫近5%

油國未加碼減產 市場失望油價重挫近5%

发布于 May 27, 2017

（利雅德26日讯）沙乌地阿拉伯等产油国今天决定延长减产协议9个月，但未同意加码减产，市场失望导致油价重挫，纽约市场原油期货价格大跌4.8%，跌破50美元（约210.62令吉）价位。
在纽约商品交易所，美国市场基准商品西德州中级原油7月期货价格大跌2.46美元（约10.36令吉），收在每桶48.90美元（约205.99令吉）。

伦敦市场北海布伦特原油下跌2.50美元（约10.53令吉），跌幅也达4.6%，收在51.46美元（约216.77令吉）。
石油输出国家组织（OPEC）内外产油国今天同意，延长减产协议到2018年3月，以缓和全球供应过剩情况并支撑油价，但并未说明到期后将有何作法，这项决定令期待减产更多和更久的市场失望。

24个产油国在油国组织位于维也纳的总部集会后，沙乌地阿拉伯能源部长法利赫（Khaled al-Falih）表示：“我们考量了由延长6个月、9个月到12个月的各种情况，我们甚至还考虑减产更多原油的选项”。

与俄罗斯能源部长诺瓦克（Alexander Novak）共同主持会议的法利赫又说：“所有迹象都一致显示，以延长9个月最为适当，应该可以在今年底让我们把库存量降到5年平均值之内”。
去年11月，OPEC的13个成员国和俄罗斯在内的11个非石油输出国家组织国家达成协议，每日减产180万桶，以削减全球庞大的原油库存。供给过剩造成国际油价从2014年的每桶超过100美元（约421.24令吉），跌到2016年初的每桶近25美元（约105.31令吉）。

油价节节下滑对企业和消费者来说虽是好消息，却造成产油国的财政缺口，连波斯湾富裕的产油国也无法幸免。


  • 我5傳奇齊聚東運腳車館試騎

    （汝来26日讯）5位大马脚车传奇人物在周四齐齐为坐落在森美兰汝来的国家脚车馆开幕和骑行，这座才刚完工不久的崭新木质赛道脚车馆也将正式倒数迎来8月东南亚运动会的举办。 …
    May 27, 2017
    1 second read
  • 吴蔚昇(左)/陈蔚强在苏杯8强赛奋战3局，遗憾未能贡献总比分。大马队只有李宗伟(中)拿下胜利，球队再次不敌日本而止步8强。

    男雙沒能突圍遭日雙殺落 馬無緣4強

    （黄金海岸26日综合电）男双未能突围，大马队在羽球苏迪曼杯8强赛重逢日本队的交锋上最终以1比3败北，连续两届止步8强。另外，中国以3比0横扫印度，周六下午的半决赛将上演堪称变相决赛…
    May 27, 2017
    0 second read

  • 馬存保機構發布年度報告 繼續強化組織能力

    （吉隆坡26日讯）马来西亚存款保险机构（马存保机构）发布“2016年度报告”，并公布马存保机构持续努力的成果，以及成功在董事会批准的财务计划内完成2016至2018年企业计划的主要…
    May 27, 2017
    2 second read
载入更多相关文章

  • 通膨趨緩 干擾聯準會下半年升息

    （纽约26日讯）联准会（Fed）公布的5月会议纪录显示，多数官员认为，再次升息「很快就是合适的」，暗示6月将会升息，但Fed在6月之后要怎么做，可能得煞费心思，特别是通膨趋缓可能成…
    May 27, 2017
    4 second read

  • 美元交易日走強 商品貨幣隨油價下挫

    （本报美里26日讯综合整理）美元走强，石油输出国组织（OPEC）就延长减产达成协议，并无惊喜，市场对此感到失望导致油价下跌，商品货币因而受压，美元得以从前一个交易日的颓势反弹。 …
    May 27, 2017
    2 second read

  • 完成權力交接 馬克龍正式就任法總統

    （巴黎15日综合电）法国当选总统埃马纽埃尔·马克龙14日与卸任总统弗朗索瓦·奥朗德完成权力交接，正式就任法兰西第五共和国第八位总统。 …
    May 16, 2017
    0 second read
Load More In 国际财经
评论功能已关闭