油國未加碼減產 市場失望油價重挫近5%

（利雅德26日讯）沙乌地阿拉伯等产油国今天决定延长减产协议9个月，但未同意加码减产，市场失望导致油价重挫，纽约市场原油期货价格大跌4.8%，跌破50美元（约210.62令吉）价位。

在纽约商品交易所，美国市场基准商品西德州中级原油7月期货价格大跌2.46美元（约10.36令吉），收在每桶48.90美元（约205.99令吉）。

伦敦市场北海布伦特原油下跌2.50美元（约10.53令吉），跌幅也达4.6%，收在51.46美元（约216.77令吉）。

石油输出国家组织（OPEC）内外产油国今天同意，延长减产协议到2018年3月，以缓和全球供应过剩情况并支撑油价，但并未说明到期后将有何作法，这项决定令期待减产更多和更久的市场失望。

24个产油国在油国组织位于维也纳的总部集会后，沙乌地阿拉伯能源部长法利赫（Khaled al-Falih）表示：“我们考量了由延长6个月、9个月到12个月的各种情况，我们甚至还考虑减产更多原油的选项”。

与俄罗斯能源部长诺瓦克（Alexander Novak）共同主持会议的法利赫又说：“所有迹象都一致显示，以延长9个月最为适当，应该可以在今年底让我们把库存量降到5年平均值之内”。

去年11月，OPEC的13个成员国和俄罗斯在内的11个非石油输出国家组织国家达成协议，每日减产180万桶，以削减全球庞大的原油库存。供给过剩造成国际油价从2014年的每桶超过100美元（约421.24令吉），跌到2016年初的每桶近25美元（约105.31令吉）。

油价节节下滑对企业和消费者来说虽是好消息，却造成产油国的财政缺口，连波斯湾富裕的产油国也无法幸免。