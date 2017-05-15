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沒用行動做出成績 沈桂賢轟反對黨只會批評

发布于 May 15, 2017

（本报古晋14日讯）人联党主席兼石角区州议员拿督沈桂贤炮轰反对党只会用嘴巴批评，却没有真正用行动去做出成绩。
他举例说，反对党时常批评说政府医院不好，可是他们拥有许多医生，却又不见得他们投身政府医院服务，以便用实际行动去改善他们所谓政府医院不好的一面。
“用嘴巴骂人很容易，我也会，但人民的眼睛是雪亮的，他们更应该以行动去展现他们的诚意，但这点我并没有看到。”
也是砂地方政府与房屋部长的沈桂贤昨晚受邀出席石角天师爷公会所主办庆祝广龙宫老祖天师圣诞千秋文娱美食街晚会上致辞时坦言，他相信人在做，天在看的道理，所以希望反对党不要昧着良心说瞎话。
在谈及石角选区课题时，他指出，石角人民将不会再像过去5年前只有“看”的份，而是参与并受惠于各项惠民的发展。
他表示，由于过去5年石角选区落入反对党手中，因此当地人民无法享有发展，只沦为“旁观”者的份，对此他感激该区人民在去年的州选举中给予他委托，让他有机会真正为该区人民服务。
沈桂贤表示，自中选为该区州议员的1年多以来，相信人们可以看到石角开始落实一些发展，而他也有信心石角区的地价在未来5年将会上涨一倍，因此他呼吁当地地主珍惜他们手中的土地，不要胡乱卖掉。
他坦言，石角具备发展旅游业的潜能，以便带动地方与社会经济发展，比如威灵显赫的石角广龙宫天师爷庙、石角肉丸等美食都是吸引人的游客的卖点，而他也希望尽快能在该区兴建一座水上乐园。
至于长远的计划，他认为，石角需要兴建全新的中学、行政办事处及更多的廉价屋，以惠及当地的人民。此外，为了带动石角的经济与旅游业，他表示已指示其部门务必把石角老巴刹的夜市做起来，相关的拨款已下达至巴达旺市议会，并希望石角夜市能像新尧湾夜市一样的经营概念。
他认为说，若没有新尧湾夜市，可能人们不会特地在星期五及周末前往该老店，因此石角老街亦是如此，尤其是泛婆大道有经过石角路，如果再不举办石角老街夜市及开辟入口处与红绿灯，相信人们及游客将不会转入石角老街的神庙朝圣、品尝老街的道地美食及景观。


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