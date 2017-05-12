沒用英文教課 遭小學生錄音 老師 公開道歉

（芙蓉11日讯）芙蓉一所小学发生学生使用含录音功能的手表录下英文教师没有使用英文教学的录音，导致四至五名家长闹上校园要求兴师问罪，最终有关教师必须向家长和学生道歉后，事件才获得平息，事件因在社交媒体上曝光后，引发热议！

这起“老师必须向家长和学生道歉”事件，是在早前被一名网民在脸书“家住森美兰”网页贴文后，引发网民炮轰家长行为。

日前，一名芙蓉市民通过脸书贴文，转述有名小学生在学校用手表录下英文老师没有使用英文教学的过程，导致家长闹到学校，校长也因此要求教师道歉，最终教师在逼于无奈下向学生道歉。惟，这起事件在脸书发酵后，已引起网民议论，也有不少网民炮轰及不满家长不懂得尊师重道，而且也严重践踏了老师的尊严。

就这起热议事件，教育部副部长拿督张盛闻认为，学生对教师的教学有任何不满，可向校方反映，而非偷偷录音或拍摄，如此一来只会让教师增添不必要的压力。

他说，教育部是基于电子产品可作为学习的辅助品，于是商讨是否允许学生携带电子产品到学校。

“这里指的电子产品是平板电脑，不是手机，而且并非让学生使用电子产品作录音或摄像用途。”

也是马青总团长的张盛闻，今日到芙蓉小甘密新村探访火灾灾民后，在记者会上受询时强调，他并非袒护校长或教师，而是不认同私下录音或拍摄行为。

张盛闻说，学生私下录音属于不恰当的行为，且不会令学校或教师变得更好。

“试想，一名老师向学生道歉，日后又如何在学生面前立足？”

不管怎样，他认为，此风不可长，因此将指示教育局展开调查，同时不希望电子产品破坏学校向来安宁的风气。