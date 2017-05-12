首页 新闻 国内新闻 沒用英文教課 遭小學生錄音 老師 公開道歉

沒用英文教課 遭小學生錄音 老師 公開道歉

发布于 May 12, 2017

（芙蓉11日讯）芙蓉一所小学发生学生使用含录音功能的手表录下英文教师没有使用英文教学的录音，导致四至五名家长闹上校园要求兴师问罪，最终有关教师必须向家长和学生道歉后，事件才获得平息，事件因在社交媒体上曝光后，引发热议！
这起“老师必须向家长和学生道歉”事件，是在早前被一名网民在脸书“家住森美兰”网页贴文后，引发网民炮轰家长行为。
日前，一名芙蓉市民通过脸书贴文，转述有名小学生在学校用手表录下英文老师没有使用英文教学的过程，导致家长闹到学校，校长也因此要求教师道歉，最终教师在逼于无奈下向学生道歉。惟，这起事件在脸书发酵后，已引起网民议论，也有不少网民炮轰及不满家长不懂得尊师重道，而且也严重践踏了老师的尊严。
就这起热议事件，教育部副部长拿督张盛闻认为，学生对教师的教学有任何不满，可向校方反映，而非偷偷录音或拍摄，如此一来只会让教师增添不必要的压力。
他说，教育部是基于电子产品可作为学习的辅助品，于是商讨是否允许学生携带电子产品到学校。
“这里指的电子产品是平板电脑，不是手机，而且并非让学生使用电子产品作录音或摄像用途。”
也是马青总团长的张盛闻，今日到芙蓉小甘密新村探访火灾灾民后，在记者会上受询时强调，他并非袒护校长或教师，而是不认同私下录音或拍摄行为。
张盛闻说，学生私下录音属于不恰当的行为，且不会令学校或教师变得更好。
“试想，一名老师向学生道歉，日后又如何在学生面前立足？”
不管怎样，他认为，此风不可长，因此将指示教育局展开调查，同时不希望电子产品破坏学校向来安宁的风气。


载入更多相关文章
  • 曼努迪（右4）在霹雳选委会办事处外复印选民册，抗议“停发选民册新措施”，右1陈家兴及蔡依霖（右3）。

    選委會停發選民冊 霹藍眼帶複印機自印

    （怡保11日讯）选举委员会“停发选民册新措施”，霹雳公正党周四自行携带复印机及发电机到霹雳选委会办事处即席复印选民册，以示抗议。 …
    May 12, 2017
    0 second read
  • 魏家祥给本地巴士制造厂生产的电动巴士一个“赞”。

    巴士製造領域成長高 中小企業應把握機會

    （新山11日讯）首相署部长拿督斯里魏家祥指出，我国巴士制造工业领域，预计在2020年时将达到7亿6310万令吉的成长，中小型企业应该看准机会，例如提供制造零件。 …
    May 12, 2017
    1 second read
  • 阿末扎希（右）展示移民局新推出的移民局权限卡。

    志願警官售榮譽勛銜 副揆：迄今 已約20宗

    （布城11日讯）副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希揭露，南马一名获得荣誉勋衔的志愿警卫官，以数万令吉将其荣誉勋衔转售予来自沙巴的人士，他已指示志愿警卫团总监报案。 …
    May 12, 2017
    2 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭