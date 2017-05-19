沈桂賢：7關鍵地方先開啟 全天候地方援助服務

人联党领袖们在观看党主席拿督沈桂贤（右3）的地方政府与房屋部部门总结文件。

（本报古晋18日讯）砂地方兼房屋部长拿督沈桂贤透露，该部门将首先在哥打三马拉汉、巴达旺、斯里阿曼、诗巫、民都鲁和美里提供24/7全天候地方援助服务。他说，24/7全天候地方援助服务小组成员目前正在受训，目前他们服务于古晋北市市政局，并预计在今年7月投入服务。

“部门鉴别了2017年及2018年属下地方议会需要着重的7个‘地方关键绩效领域’，即食肆卫生、菜市场的绿色与整洁、缓和闪电积水、创造商业机会、安全道路、地方援助服务及提供更多整洁、能起作用的公厕。”

沈桂贤表示，这些“地方关键绩效领域”是根据地方议会的评级及电子服务热线中接获最多投诉的问题而拟定。24/7全天候地方援助服务作为更有架构性及组织有序的系统，将可更主动的侦测到地方上的问题，并在问题困扰更多民众之前加以解决。

“为应对地方议会人手不足问题，大马公共服务局批准为砂州23个地方议会增加426个新职位，新职员招募工作将根据各地方议会的财务状况分阶段进行，到目前为止，地方议会迎来了173名新职员。”

他说，一些县议会因为辖区内可征税的产业太少的关系，无法产生足够的收入。住宅的分散也对县议会的物流行程挑战。

“尽管如此，砂州政府依然体恤低收入群体，降低或免收他们的应缴门牌税。在这项措施下，2016年共有41万2357个住宅房产（75%）及13万2186个房产（24%）享有免收门牌税的援助，令砂州地方议会的收入减少3千零50万令吉。”

沈桂贤今日在砂州议会会议上进行部门事务总结时称，部门持续对改善地方议会作业程序与服务效率作出探讨，以协助地方议会创造“健康”的流动资金和储备金，包括对使用属于地方议会土地的公共设施公司收费、把门牌税缴付期限从每年的5月和10月提前至2月至8月。

“我们也鼓励地方议会推动电子账单措施，减少间接成本，也呼应首长推动数码经济的宏愿。”

另外，他补充，美里市政局已在美里热门地区、公园和海边规划11个餐车区。此外，美里市政局也正在布洛克路和鲁洼湾花园发展美里夜市，相信这些活动有助于地方经济。

“房屋发展机构目前正在为煤炭路廉价屋申请分层地契。”