沈桂賢： 人民應看清事實 想換國陣 除非換掉巫統

肯雅兰民众联谊会会长本固鲁陈兴枝（右2）从拿督沈桂贤手中领取拨款。

（本报古晋20日讯）人联党主席拿督沈桂贤吁请人民务必看清政治现实，因为人民无论喜欢与否，来届国会选举巫统仍然是最大单一政党。

他说，即使来届第14届国会选举巫统在所竞选的120席议席中，输掉一半的议席，它仍然能以60个议席成为最大单一政党，而届时的局面可能就会出现巫统与伊党合作、又或巫统与行动党合作，以及巫统继续与国阵成员党合作。

对此，他希望人民看清此一事实，若想换掉国阵，除非能换掉巫统，否则如何换？

沈桂贤是于今午在人联党总部发放其上议员拨款给40间团体、组织及单位致词时，如是说。

他以砂州选举为例说，即使土保党输掉一半议席，仍旧还有23个议席，一样是砂州的“老大”。

反观倘若身为国阵成员党一份子的人联党若输掉所有议席，最终选区上将失去该有的拨款发展，人民只有看的份。他也以他自己为例说，本身除了拥有上议员拨款，还有石角人民代议士选区上拨款及部长三方面的拨款。而去年至今，他也透过这三个管道拨出了超过1千万令吉的拨款给选区上或各个华社、宗教组织、福利组织等单位所需拨款。沈桂贤强调说，倘若他没有这个身份，试问怎么会有这些钱给予区上或各个组织经费上的援助。

当然，他表示石角选区的拨款只能充作石角选区之用，否则将会对不起石角选区人民所给予他的委托。他坦言，今日的拨款数目虽然不多，无法满足各个团体或组织，但也希望他们拿到这笔钱能好好善用。同时也希望看到能有更多的国阵议员出现，否则他一个人做不来。