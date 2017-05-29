沈桂賢：誠意健康思想 培養人才貢獻砂州

（本报古晋28日讯）砂州地方与房屋部长拿督沈桂贤感慨，现今社会讲诚意的人很多，但真正做出来的人则很少。

也是人联党主席的沈桂贤昨晚受邀出席古晋佛法灵仙宗庆祝法教创教45周年暨古晋分坛庆祝27周年庆致词时，如是称。而他趁此宗教平台希望无论是何宗教，都能透过修行来培养更多有诚意的人来为国家做事，而非只会嘴巴说说或在脸书做事而已。

他指出，就如他在斋戒月首天去造访选区上的两间回教堂时，当地的领袖不仅感谢他的到来，更感谢他过去以实际行动协助他们，而这就是所谓的诚意。谈及政治，沈桂贤坦言这工作并不好做，他目前只想培养人才为砂州贡献。

他笑称，除了政治，他也在医药领域救过很多人，虽然他称反对党也在医药领域救了多人，但都是在私人界，甚至有些虽然是医生，但却未曾帮助过任何病人，而这些举动都是没有诚意的。

另一方面，他表示除了诚意，健康也是重要的，这当然不仅是身体上的健康，思想上的健康也非常重要。

为何思想上的健康也重要！沈桂贤解释若思想上不健康，就会做出如英国恐怖分子袭击事件，因此他希望看到砂州人民能拥有健康的思想，并持有居安思危的态度。他也认为说，我们这个国家的人民必须要有诚意和健康的思想，这样才会进步，而非每天只会不高兴，嫉妒他人好的一面。