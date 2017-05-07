沈桂賢：要培養更多人才 參政只為砂華人 強大團結

砂地方政府部部长拿督沈桂贤（前排左2）与杨氏宗亲会合摄。

（本报美里6日讯）“为了砂州，为了华人强大和团结，我走入了政治生涯！”

砂地方政府部长拿督沈桂贤昨晚特地出席美里杨氏宗亲会举办的40周年庆敬老会时，他呼吁该会宗亲们要为会培育人才和团结。

昨晚的宴会准时开始，他致辞时表示满意准时的制度，并指古晋人的时间不够准时，这证明了古晋人没有纪律。

他说，父亲曾经告示他前辈创会的目的是为了宗亲们有得吃、有得住、有得工作，这样才能温饱家人；但如今的创会目的，是重视下一代的教育，尤其是加强华教，因为华语对我们是非常重要的。

他很高兴看到来自砂拉越以外的杨氏宗亲们出席晚宴，他认为美里杨氏40年走来不容易，在这40年个年头，杨氏宗亲会已培养了许多人才。

“敬老是中国文化传统，也是华人的文化传统，让孩子从小学起，基本礼貌要有，不过，我们也要向其他民族学习，把家教做得更好。”

他说，他是因为砂拉越的族群，为了砂拉越华人而当上政治人物，但他不会长久这样的生活，他要培养更多人才，让华人团结。

他提醒杨氏宗亲会要清楚了解根和团结而来，让宗亲会团结一致，培育孩子们成才。