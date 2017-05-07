首页 新闻 北砂新闻 沈桂賢：要培養更多人才 參政只為砂華人 強大團結

沈桂賢：要培養更多人才 參政只為砂華人 強大團結

发布于 May 7, 2017
砂地方政府部部长拿督沈桂贤（前排左2）与杨氏宗亲会合摄。
砂地方政府部部长拿督沈桂贤（前排左2）与杨氏宗亲会合摄。

（本报美里6日讯）“为了砂州，为了华人强大和团结，我走入了政治生涯！”
砂地方政府部长拿督沈桂贤昨晚特地出席美里杨氏宗亲会举办的40周年庆敬老会时，他呼吁该会宗亲们要为会培育人才和团结。
昨晚的宴会准时开始，他致辞时表示满意准时的制度，并指古晋人的时间不够准时，这证明了古晋人没有纪律。
他说，父亲曾经告示他前辈创会的目的是为了宗亲们有得吃、有得住、有得工作，这样才能温饱家人；但如今的创会目的，是重视下一代的教育，尤其是加强华教，因为华语对我们是非常重要的。
他很高兴看到来自砂拉越以外的杨氏宗亲们出席晚宴，他认为美里杨氏40年走来不容易，在这40年个年头，杨氏宗亲会已培养了许多人才。
“敬老是中国文化传统，也是华人的文化传统，让孩子从小学起，基本礼貌要有，不过，我们也要向其他民族学习，把家教做得更好。”
他说，他是因为砂拉越的族群，为了砂拉越华人而当上政治人物，但他不会长久这样的生活，他要培养更多人才，让华人团结。
他提醒杨氏宗亲会要清楚了解根和团结而来，让宗亲会团结一致，培育孩子们成才。


  • 皇太子在纪念牌匾上签名。

    東博會汶萊展 皇太子親臨開幕禮

    （本报斯市6日讯） 2017中国—东盟博览会汶莱展暨汶莱首届中小微型企业展与创意大会开幕仪式今日顺利进行，为展览活动主持开幕仪式的首相署高级部长皇太子阿穆达迪毕拉也在仪式后，走访各…
    May 7, 2017
    0 second read
  • 皇太子与参展的诸多中国企业代表等在展览活动上合影。

    加強雙邊合作創新之舉 東博會暨中小微企業展

    （本报斯市6日讯）中国广西壮族自治区主席陈武指出，中国和汶莱隔海相望，传统友谊源远流长，两国自建交以来各领域友好交流与合作不断迈上新台阶，战略合作关系深入发展。特别是东博会每年在广…
    May 7, 2017
    7 second read
  • 新加坡第一艘滨海任务舰独立号成军。

    新加坡海軍新戰力 新一代巡海防衛艦成軍

    （新加坡6日综合电）新加坡第一艘滨海任务舰独立号成军，总理李显龙昨日在庆祝仪式中说，“独立号”名字蕴含历史价值，更传承了海军的先驱精神。 …
    May 7, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭