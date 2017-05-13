沈桂賢：指控不公平 我從未申請澳公民權

（本报古晋12日讯）在州议会今日提呈撤销陈长锋议员资格动议中“躺着也中枪”的人联党石角区州议员拿督沈桂贤强调，虽然他曾在澳洲居留达17年，但他从未申请或拥有过澳洲公民权，否则其大马公民权早已遭罢免。

拿督沈桂贤今日在州议会反驳行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁在反对撤销陈长锋议员资格动议中，指他同样曾在澳洲居留长达17年作为例子。

他解释，自己在学习和实习完成后返回马来西亚，并在本地政府医院服务。

“与他（陈长锋）不同之处，是在我学成归来后，于本地政府医院投入服务，甚至争取设立医院，尤其是为砂州子民争取砂心脏专科中心。我也不像其它拥有医生资格的议员，他们选择在私人医院服务。”

他认为，对方对他所做出指控是不公平的，只可惜他没有机会站起来，不然他一定会反驳。

他指出，反对党议员身为律师，应该更清楚事实根据，但很遗憾，他们却以双重标准看待此事。

“我从来没申请或拥有过澳洲公民权，否则我早已失去大马公民权。”

他亦解释，公民权和永久居民权是两个不同定义，也很多大马人在澳洲持有永久居民权，但他们无权参与澳洲选举的投票，除了持有公民权外。他强调，根据马来西亚宪法，是不允许国民持有双重国籍，一旦被发现就会罢免其大马公民权。