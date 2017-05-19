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沈桂賢：應效仿英國會立法 對付濫用言論自由者

发布于 May 19, 2017

（本报古晋18日讯）砂地方政府及房屋部部长拿督沈桂贤表示，砂拉越是一个种族和谐的州属，更是体现出一个马来西亚精神的州，因此在维护种族和谐的当儿，砂州政府应该效仿英国国会立法，对滥用言论自由者采取行动。
他说，随着社交媒体广泛使用，尤其是面子书和whatsapp聊天应用程序等，人人都可通过这些便利发表言论。
但是，偏偏有者滥用这些社交媒体的方便，伪造新闻和故意挑起人们的愤怒情绪。
他指出，许多人，包括政治人物使用这个社交媒体散播不实、误导性和具愤怒情绪的消息。
沈桂贤是于今日下午，在州立法议会参与部门总结环节时也呼吁更多砂拉越华人能够申请砂拉越公务员。
他披露，在17万名申请中，只有7%是砂拉越华人。我们必须看到更多砂拉越华人，参与砂拉越公务员。
此外，已故砂首长拿督巴丁宜阿德南让砂拉越成为第一个承认独中统考文凭的州属，并在本地各大中文报刊登招聘广告，但在100名申请者中，只有8名独中统考文凭拥有者，而只有1名被录取。
有鉴于此，沈桂贤希望华社、中中校董会及华教能够协助，让更多独中统考文凭拥有者能够进入公共服务领域。


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