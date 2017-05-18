沈桂賢：不屬聯民黨 人聯調將戰埔奕區

沈桂贤于州立法议会受访一瞥。

（本报古晋17日讯）在埔奕州选区可能迎来补选的情况下，砂人联党主席拿督沈桂贤不排除会把原本准备上阵第十四届国选的潜能候选人调去应付补选。

“我们现在还在等着选委会宣布决定，我们在美里区有国选潜能候选人，但既然情况发展至今，那我们可能要把国选的潜能候选人换去应付补选。”

他说，人联党一直都在为国选作准备，埔奕可能补选是他们意想不到的发展，不过他们依然会继续准备国选。

“（是否与联民党针对埔奕可能举行补选作出讨论？），这是国阵的选区，是国阵成员党的选区，任何人要参加埔奕议席的选举，欢迎加入人联党！否则他们需要辞去原来的党籍。”

沈桂贤今日在砂州议会会议期间受访时表示，埔奕区不属于联民党，是属于国阵直属候选人的，2016年联民党的代表也辞去了党籍才参加州选。

“这是国阵的选区，那就属于国阵成员党，当时已经说的很清楚，埔奕不是联民党的选区，是国阵直属候选人，而国阵直属候选人也从联民党辞职。”

他笑称，埔奕是人联党的席位，如果人联党要交出传统选区，只能交给土保党、人民党及民进党。

被询及候选人是否为当地人时，沈桂贤指出，整体上，多数候选人都是来自当地，并说不可能要沈桂贤上阵美里，他在当地没有熟识任何人，搞不好会输很惨。

“（人联党欢迎来自联民党的潜能候选人辞去党籍加入人联党？）为什么只有联民党？行动党也可以！有何不可，反正他们在另一个阵营很不快乐，可以来加入我们啊，不要妒忌我们的快乐。”