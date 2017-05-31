首页 新闻 北砂新闻 汶萊邊界 至都九關卡 提升道路工程已展開

汶萊邊界 至都九關卡 提升道路工程已展開

发布于 May 31, 2017
拿督李景胜与等人巡视提升道路扩建工程。
拿督李景胜与等人巡视提升道路扩建工程。

（本报美里30日讯）由汶莱边界至美里双溪都九关卡约300米长提升双程道路工程于今年3月底展开，唯扩建工程仅进行一部分路段，尚有约50米的路段仅铺盖沥青。
旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜表示，有关提升工程必须按照原有工程设计图进行，因而将促请有关当局继续将尚未完成的部分提升工程完成。
李景胜今日在美里公共工程局局长张志凡，美里移民局局长诺琳等人陪同下，前往上述路段巡视提升工程后，向媒体发表上述谈话。
他说，为了纾解该关卡的出入境通道在高峰时间，车子在路上排长龙的窘境，因而提升道路工程将延伸至美里关卡通关柜台处。
他指出，由于关卡通关柜台处的阶梯太阔，致使道路变得狭小，导致一些车辆的轮胎撞上该洋灰阶梯。
他说，应该将关卡通关柜台处的阶梯改小，让道路宽阔些，方便驾驶者将车辆驶入柜台处，以办理通关程序。
提升道路工程及装置LED路灯等工程耗资约114万令吉，有关工程是在今年3月底展开。
另一方面，美里移民局局长诺琳表示，美里关卡普通轿车有7个通车道，而巴士则有1个通车道，平均每天都会有开放6个通车道。
她说，依据记录显示，今年1月份双溪都九卡出入境共有30万9千391人次，与2016年1月份出入境22万2千711人次增加了8万6千680人次。
而今年2月份则有26万3千763人次，而去年2月份则有26万9千975人次出入境，去年3月份共有30万384人次，今年则增加至35万4千356人次，至于今年4月份的记录，则有29万9千770人次，而去年的4月份仅有26万4千415人次。


载入更多相关文章

  • 閉門會議討論埔奕區戰將 聯民4潛能候選人到場

    （本报美里30日讯）针对选举委员会已敲定埔奕区补选日期，联民党主席拿督斯里黄顺舸，署理主席拿督哲历苏西尔以及青年团团长佐尼戈拉容，今午12时与美里的领袖在美里帝宫大酒店召开闭门会议…
    May 31, 2017
    0 second read
  • 埔奕补选选举官莫西迪弗德里（右）将卖出的提名表格交到许赞宏手中。

    展開補選備戰工作 人聯戰埔奕區勢在必得

    （本报美里30日讯）尽管国阵还未公布埔奕区候选人，但是人联党已经为这场补选展开备战工作，包括启动竞选行动室以及购买提名表格，是乎对候选人资格势在必得。 …
    May 31, 2017
    0 second read

  • 慶祝雙親節 紫星閣 明兒童填色賽

    （本报美里30日讯）美里德教会紫星阁为了庆祝双亲节将于6月1日（星期四）上午9时至10时30分假该阁大礼堂主办“双亲节儿童填色比赛”。 …
    May 31, 2017
    5 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭