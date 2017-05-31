汶萊邊界 至都九關卡 提升道路工程已展開

拿督李景胜与等人巡视提升道路扩建工程。

（本报美里30日讯）由汶莱边界至美里双溪都九关卡约300米长提升双程道路工程于今年3月底展开，唯扩建工程仅进行一部分路段，尚有约50米的路段仅铺盖沥青。

旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜表示，有关提升工程必须按照原有工程设计图进行，因而将促请有关当局继续将尚未完成的部分提升工程完成。

李景胜今日在美里公共工程局局长张志凡，美里移民局局长诺琳等人陪同下，前往上述路段巡视提升工程后，向媒体发表上述谈话。

他说，为了纾解该关卡的出入境通道在高峰时间，车子在路上排长龙的窘境，因而提升道路工程将延伸至美里关卡通关柜台处。

他指出，由于关卡通关柜台处的阶梯太阔，致使道路变得狭小，导致一些车辆的轮胎撞上该洋灰阶梯。

他说，应该将关卡通关柜台处的阶梯改小，让道路宽阔些，方便驾驶者将车辆驶入柜台处，以办理通关程序。

提升道路工程及装置LED路灯等工程耗资约114万令吉，有关工程是在今年3月底展开。

另一方面，美里移民局局长诺琳表示，美里关卡普通轿车有7个通车道，而巴士则有1个通车道，平均每天都会有开放6个通车道。

她说，依据记录显示，今年1月份双溪都九卡出入境共有30万9千391人次，与2016年1月份出入境22万2千711人次增加了8万6千680人次。

而今年2月份则有26万3千763人次，而去年2月份则有26万9千975人次出入境，去年3月份共有30万384人次，今年则增加至35万4千356人次，至于今年4月份的记录，则有29万9千770人次，而去年的4月份仅有26万4千415人次。