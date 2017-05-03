江宗渺：有辦學特色 入讀獨中是明智選擇

（本报诗巫2日讯）“我国华文独中拥有一定的办学特色，且学生在各个领域都普遍拥有杰出的表现，所以将孩子进入独中求学，是现代家长们最明智的选择。”

诗巫省独中董联会秘书长江宗渺在2017年第5届全砂独中球类赛闭幕颁奖典礼晚宴上受邀致词时，提出了上述看法。

亦是砂拉越独中董联会秘书长的江宗渺也宣称，独中统考文凭一直以来皆在全球各国大专院校“通行无阻”，并广泛受到各个领域的认同，因此学生们受促把握机会，好好努力，为将来的出路打拼。

此外，他强调，日前由砂拉越南洋大学校友会主催、诗巫省华文独中董联会主办的“筹募独中办学经费文艺歌曲演唱会”，活动共筹获了70万令吉左右的款项。

“与此同时，砂州新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里也继续拨款给州内独中，并透露有关以地养校的计划方面，将有好消息公布，所以我们希望独中面对的各项困境都能逐步获得解决。”

另一方面，公教中学校长郑文牍修士在致词中也指出，2017年第5届全砂独中球类赛的参赛人数创历届新高，达到692人，大大突破去年的528人，这也让整个赛事的竞争更形激烈。

“学生们聚集于此，并非只是纯粹为了比赛，而是要互相认识与交流。我们不希望每次比赛都是由同样的学校得奖，所以在此呼吁学生们要努力突破，唯有努力争取，才能赢得胜利的机会。”