江先柱吁支持人聯 鄉村可持續發展

居民与砂人联党领袖心手相连，矢言支持南兰区由砂人联党出战。前排左起为金玛、砂人联党南兰区潜能候选人江先柱、罗丝屋长、砂人联党都东支部土著小组主席拉东乡村议员、都东支部主席拿督孙春德医生以及潜能候选人钱进一。

（本报诗巫2日讯）砂人联党南兰区潜能候选人江先柱呼吁阿山港地区的长屋居民，坚定他们的政治立场，支持该党国阵候选人，让地方发展取得突破，同时提升居民们的生活水平。

在该党阿山港罗丝长屋（Rh Rose）举行的一项人民集会上致词时，江先柱宣称，南兰区在过去5年缺乏国阵代议士的看顾下，乡村与长屋地区各

“与此同时，由于南兰区落入反对党的手中，使这个选区失去了每年1千万令吉，5年即高达5千万令吉的庞大发展款项。目前的发展资源，只能够依靠砂人联党透过国阵内部的管道提出申请。”

他感谢政府关注该党所提出的各项民生问题，并给予拨款资助，使该党在南兰区的草根服务行动，得以顺利展开。然而，因为缺乏国阵人民代议士的直接反映，所获得的款项毕竟是有限的。

他呼吁乡村及长屋居民认清发展政治的现实，在来届国选中，以实际的行动支持南兰区国阵人联党候选人，改变乡村许多地区发展停滞不前的窘境。

“乡区政治与市区政治在本质上，有著极大的差别。在乡区，没有款项进行发展与基本建设，人民生活素质的提升就变得很缓慢。因此，5年可获得5千万令吉的拨款，对南兰区而言是非常重要的。

他承诺，该党候选人倘若获得人民的支持，而成功为国阵赢回南兰区，绝对不会5年才到访长屋一次。相反的，该党将每年都与长屋居民进行交流，以及协助解决各种民生问题。

他说，该党南兰区的草根服务行动，获得了南兰区长屋居民的热烈欢迎，这证明了乡村地区仍然非常需要政党提供各种服务，尤其是基本设施的兴建和维修。

“人联党南兰区的草根服务行动将会持续进行，我们也会到访更多长屋，鉴定各种民生问题，并为人民提供必要的协助。”

“在来届国会选举中，我希望广大的人民能够与我们紧紧的站在一起，从政治上做出改变，使南兰区重回发展的主流，并获得更多的拨款，推行各项发展工作。”