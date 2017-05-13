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民宿浴室藏掛鉤式針孔攝錄機 31男女大學生恐遭偷拍

发布于 May 13, 2017

(吉隆坡12日讯)民宿浴室内藏有挂钩式针孔摄录机，31名入住的男女大学生担心遭人偷拍成“网络人”！

这31名华裔大学生中，其中23人是女生，他们是在5月9日前往雪州士拉央一间民宿入住时，其中一名女生洗澡时，发现挂钩竟然藏有针孔摄录机。

当时，女大学生挂在墙壁挂钩上的衣服忽掉下，她俯身捡拾时，赫然发现挂钩背部竟有插槽，内还插上一张记忆卡，赶紧通知其他同学，并检查其他浴室，结果也发现另3间浴室内均各装有一个挂钩式针孔摄录机。

当下众人立即将其中一张记忆卡置入电脑内播放，发现内里确实有数个女生裸露背部的视频，在商议后决定将3张记忆卡当场销毁，并在隔日清晨到士拉央警局报案。

其中一名同行男同学的父亲邱修金在获悉事件后，今日向马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐投诉事件，希望民众能加倍提防。

邱先生说，在其中一名女大学生报案后，警方事后已传召该民宿业者与一名巴基斯坦员工录取口供，但至今仍没有人被捕，希望警方可以采取调查行动。

张天赐指出，该挂钩式针孔摄录机非常普遍，在网络上一个仅售78令吉，因此经常被偷窥狂用作偷窥。

出席记者会的包括马华士拉央区会主席拿督吴亚岭、马华公共服务及投诉部法律顾问郭朴进和余家福。


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