死者黃志強舉殯 嫌犯仍在潛逃

死者棺木被抬上灵车送去火葬场火化。

（太平29日讯）直弄双溪吉隆巴当牙也桃色命案死者黄志强于今早举殡；而嫌犯尚在潜逃。

死者遗体于昨日下午2时许从怡保太平间领出运回太平后，停柩在太平山庄殡仪馆，于今早10时举行超度仪式后，送往火葬场火化。一切丧礼事务由其弟妹料理，联同亲人一起送死者最后一程。过后，死者的骨灰将安置在太平山庄四合院。

死者弟弟黄志光受询时说，虽然平日与哥哥鲜少交流，不过，对于哥哥的不幸去世，感到难过，尽力为他办好丧礼，毕竟大家是兄弟。

在北海工作的他每隔两个星期，都会回到双溪吉隆的老家探望母亲，曾经看过该名泰籍女子，但没看过其丈夫。虽然该名女子就住在附近，但听说其私生活不检点，因此，没刻意和她打交道。

他说，近年来有发现哥哥消廋很多，类似吸毒者的情况，怀疑哥哥吸毒，但也不敢过问，因哥哥不喜欢家人干涉他的生活，而且，脾气暴躁，一旦刺激到他，担心会有事情发生。

死者黄志强举殡仪式简单，只有弟妹及一些亲人在场拜祭，祭拜仪式后即送入火葬场火化。

死者黄志强（43岁）疑与同村的泰籍少妇有染，于前天（星期六）晚9时许遭人持尖器刺死，全身浴血，倒毙在离住家约30米的马路上。案发后，泰籍女子与丈夫皆不知所终。据知，泰籍少妇的工作是到班台看顾老人，而其丈夫则在泰国工作，鲜少回家。

桃色命案发生后，引起村民的议论纷纷，有人说是桃色命案，也有人说与债务有关，一切有待警方调查。