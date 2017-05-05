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正式揭開大選序幕 英國解散議會

发布于 May 5, 2017

（伦敦4日综合电）英国本届议会5月3日宣告解散，2017年英国大选也由此正式揭开序幕。
根据中新社指出，英国首相特雷莎·梅当天前往白金汉宫觐见女王伊丽莎白二世，这是6月8日大选投票前她最后一次以首相身份会见女王。根据英国法律，本届英国议会也于当天宣告解散。
英国议会发言人表示，按照英国法律，议会解散后，议会下议院所有席位自动空缺，但包括首相在内的所有内阁大臣仍保留现职位直至新内阁组建完成。
与女王的会面结束后，特雷莎·梅在唐宁街10号发表声明。她表示，英国目前正处在一个关键时刻，英国人民必须团结一致取得“脱欧”谈判成功的目标，建立一个更加强大、更加安全的国家。
特雷莎·梅说，如果保守党胜选，英国将获得坚强而稳定的领导力，继续保持经济增长，获得更多就业机会，国家的医疗和教育体系将获得更多财政支持。而如果工党获胜，英国将出现“悬浮议会”并面临国家分裂，英国将无法在“脱欧”谈判中达成协议，这会付出沉重的代价。
工党领袖科尔宾则表示，“脱欧”谈判对英国来说太重要了，但特雷莎·梅却把它当成一个操作选举的政治游戏，试图转移民众视线，掩盖自己施政的失败。
根据英国多项民意调查，目前执政的保守党支持率大幅领先。英国《卫报》公布的民调显示，保守党支持率为47%，工党支持率为28％。民调机构YouGov公布的民调显示，48%的受访者认为特雷莎·梅最适合担任首相，祗有18%的受访者认为科尔宾最适合担任首相。


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