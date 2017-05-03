檳警6小時連破2案 起8萬元毒品捕4男女

罗斯里仄（右1）指出警方所起获的轿车及重型机车，右起为肃毒组主任麦都警监、肃毒组行动部黄亚添副警监和肃毒组充公财产部主任颜永俊副警监。

（槟城2日讯）槟州警方在短短6小时内连破两起毒品案，起获价值8万375令吉的毒品，同时逮捕4名年龄介于23岁至53岁的男女嫌犯。

槟州副总警长罗斯里仄副总监今日在记者会上指出，警方依据可靠情报，于4月27日晚上9时15分在牛汝莪一家公寓里展开突检行动，成功逮捕3名华裔男子和其中一名嫌犯的寮国籍女友，起获1包重达895 克的K他命、2包重达8克的海洛因、1包含有20粒摇头丸和1包120粒亚霸，总值4万2575令吉。

他说，警方成功捉捕嫌犯后，根据他们的口供，隔日凌晨3时30分再前往位于台牛后一家充作炼毒厂的双层店屋，起获2包重达1797克的毒品粉末和45包重达20.4公斤的制毒原料咖啡因，同时也充公了各种炼毒器材，共值3万7800令吉。

他补充，警方也在该店屋里充公了2辆哈雷重型机车、1辆川崎重型机车、1辆马赛地、1辆丰田仙台、一辆普腾环球、4个手表、9包金饰、现金4万1750令吉和80万泰铢，共价值67万6679令吉41仙。

他说，经尿液测试反应，仅有寮国籍女子呈阴性反应，4名嫌犯将延长扣留至5月4日以协助警方调查，而警方援引1952年危险毒品法令第39B条文调查此案，一旦罪成，唯一刑法是死刑。