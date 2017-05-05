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業者混雜品種 玻大臣網購 香甜芒受騙

发布于 May 5, 2017
沙利占（左起）、阿末、阿斯迈莎及莎丽法展示成熟的香甜芒。
沙利占（左起）、阿末、阿斯迈莎及莎丽法展示成熟的香甜芒。

（加央4日讯）骗很大！香甜芒业者浑水摸鱼，连大臣也敢骗！玻璃市州农业事务委员会主席巴吉里行政议员表示，玻州大臣拿督斯里阿兹兰于上周上网订购70公斤香甜芒（Harumanis），货源送到时重量却只有30公斤，而且参杂各品种芒果，最后报警处理。
巴吉里于周四中午出席在玻州武吉格德里甘邦巴当阿桑举行的“联邦农业销售局和果农签署玻璃市芒果、哈密瓜及季节性水果营销协议的仪式后，在记者会上这么说。
加央警区主任瓦里警监受询时表示，警方把此事列为商业罪案，而涉及欺骗的业者日前被警方逮捕调查后，已结案。
玻璃市农业局主任祖基菲里于昨日指出，香甜芒重量介于350至600克，其中一个特征是浑圆的果身，尾段有稍许勾起，如豆型，另外，成熟果皮依然呈较深青色。
他举例，曾经有果贩将其他品种的芒果列名为Harumanis Tipu（欺骗的香甜芒）、Harumanis Masak（成熟的香甜芒）或Harumanis Thailand（泰国的香甜芒），混淆消费者，尤其来自外地的民众。
巴吉里指出，香甜芒是玻州的特产及商标，因此吁请果贩别为了盈利，将其他品种芒果当作香甜芒销售，蒙骗消费者，有损玻州及香甜芒的名誉。
他补充，州政府今年定下香甜芒每公斤最低价格为26令吉，并设下2150公吨及5500万令吉的销售目标；香甜芒业者可以依照果实的品质，以合适的价格销售。
他也呼吁州内种植芒果的业者，必须为芒果进行等级、包装与标签（GPL），避免消费者受骗，购买货不对办的芒果。
同时，现场也进行认识玻璃市香甜芒运动。
出席嘉宾包括大马联邦农业销售局总监拿督阿末依萨、副总监（行动）拿督莎丽法、玻州主任沙利占及朱宾州议员阿斯迈莎。
阿末依萨则说，今年香甜芒产量多达2150公吨，比起去年的780公吨增加3倍。
他指出，今年一部分香甜芒收成期适逢落在斋戒月，业者担心滞销，因此联邦农业销售局通过签署营销协议的方式，协助推出市场销售。
他说，这项仪式从2007年开始，至今已有1000名农产品业者受惠，今年分别有80名种植芒果业者、10名哈密瓜业者以及350名季节性水果园主受惠。


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