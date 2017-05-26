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業者囤煤氣遭取締 逮1男起1051桶

发布于 May 26, 2017
执法人员展示起获的煤气桶。
执法人员展示起获的煤气桶。

（亚罗士打25日讯）业者储存过量煤气(LPG)，遭吉打州贸消部执法人员取缔，起获1051桶共1万3040公斤，总值10万8856令吉的煤气，1名男子被逮捕。
吉打州贸消部执法组主任山苏尼占表示，执法人员接获投报并进行5天监视后，于5月24日(周三)早上10时，突击吉北日得拉巴东昔拉一间煤气批发商的仓库，发现业者虽然拥有批发执照，但是却储存超出数量的煤气。
他说，根据批发执照，该批发商可以储存2500公斤煤气，至于持有的零售执照则可储存135公斤煤气。
然而，他提及，该批发商仓库内所储存的煤气已超出被允许的数量，因而触犯1974年供应品管制品法令第9(1)及10(1)条文，也触犯相同法令第21条文下。
他说，1名自认是该公司董事主席的46岁巫裔男子被逮捕协助调查。
他指出，一旦罪名成立，业者个人可被罚款不超过100万令吉，或不超过3年监禁或两者兼施，至于公司则可被罚款不超过200万令吉。
他说，被充公的煤气共1051桶，重量1万3040公斤，包括包括837桶12公斤装煤气，以及214桶14公斤煤气。


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