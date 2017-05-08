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楊忠禮：促進家庭和諧 孝道有助維持社會道德

发布于 May 8, 2017
丹斯里拿督斯里杨忠礼颁发纪念品予各属会代表。左2为森美兰杨氏宗亲会会长杨义杰。
丹斯里拿督斯里杨忠礼颁发纪念品予各属会代表。左2为森美兰杨氏宗亲会会长杨义杰。

（本报美里7日讯）“年轻一代多接触华族文化，吸引传统敬老行孝、谦虚有礼、讲求诚信及自强不息等。”

丹斯里拿督斯里杨忠礼昨晚在美里杨氏宗亲庆祝40周年会庆暨敬老会上致词指出，1977年成立的美里杨氏宗亲至今已历经40个春秋，主办40周年庆暨敬老晚宴，借此提升和充实组织的内涵，使团队继续日益壮大，继往开来，与时俱进，再创辉煌。

他表示，美里杨氏宗亲会在历届理事会主席及理事的群策群力下，会务蓬勃，人才济济，贯彻了敦宗睦族，弘扬杨氏四知祖训的创会宗旨。

这促进美里杨氏族人的团结，增进宗，交流沟通，为我国杨氏族群的发展壮大，发挥了巨大的积极的作用，是马来西亚杨氏联合总会优秀的重要组成成员。

他称，马来西亚杨氏宗亲组织的宗旨是慎终追远，亲善和睦。可概括为尊祖睦族的四个字，具体的讲就是研究杨氏渊源，构建交流平台，弘扬杨氏相训，增强杨氏宗亲的凝聚力。

“杨氏宗亲组织是团结宗亲的纽带，是宗亲们的家。宗亲组织的聚集族人，通过各项活动，引导宗亲们开展正常的宗族文化活动，不断加深族人的感情，主导修编族谱，主持联谊祭祀等，家族文化活动，提供服务。”

杨忠礼表示，宗亲组织是宗亲们自愿参加的组织，要获得广大宗亲的理解和支持，才能持续的发展，就必须确立有目标的定位；一是加强组织结构，促进宗亲和睦；二是保留传统杨氏价值观，弘扬四知祖训；三是加强同国内各州杨氏宗亲会和世界各地宗亲会的联系，构建平台；五是引进年轻会员，以保持组织的活力。

他说，杨氏宗亲会是社会上的福利团体，由于它深入民间，熟悉会员的家庭状况，因此往往能更准确地为会员提供适当的活动和福利。

宗亲组织重视年轻一代的教育，可以开导和鼓励他们接受训练和技术提升，向上向善发展，并且给他们精神上的支持。

他表示，崇尚孝道，是讲求正确的家庭价值观， 不但有助维持社会的道德水平，促进家庭和谐，减轻人口老龄化对社会所造成的冲击。如果不承担照顾老人的责任，将使社会变得冷漠无情。

因此，他认为，美里杨氏宗亲会在庆祝40周年之时，同时敬老，极有意义。


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