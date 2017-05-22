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棒棒堂小六激勵營 三華小133學生參盛

发布于 May 22, 2017
133名小六生与讲员、校长、老师和志工们合摄。
133名小六生与讲员、校长、老师和志工们合摄。

（古晋21日讯）《学习棒棒堂之我是记忆王》小六生激励营成功激发133名考生学习动力，让孩子们提升信心预备进入考场面对今年的小六检定考试。
此激励营由3间华小，即长楠中华公学、实旦彬中华公学和巴都吉东中华公学联合主办，文桥属下志工组织小豆芽全力协办，于今早假长楠中华公学举行，共有133名来自此3间华小的小六考生参与。
《学习棒棒堂之我是记忆王》小六生激励营主要目的是为了提升小六生们的学习技巧，教导孩子们有效的记忆法，让孩子能应用在温习课业上。
实旦彬中华公学校长吴祥娥于开幕上致辞时表示，此次为该三间华小第二次合作联办小六生激励营，她非常感谢各校给予的配合及积极响应，同时也对小豆芽志工组织的义务帮忙表达了感激之意，让这三间学校的小六生有机会参与这有意义的活动。
她希望借着此激励营讲员的教导，学员们能提高记忆力，把学过的东西记起来，帮助孩子们在学习功课和阅读时，能有系统地把所学记住。
她也希望，透过今天难得的共同学习之机会，孩子们能互相配合、合作且专注学习，好好用心，在考场上为各自的学校争光。
该激励营特别邀请了来自台湾的亚洲华人世界最受欢迎、最具成效的真正大脑潜能开发专家林干义和关尔嘉老师。两名老师钻研右脑学习16年，并且是唯一在新加坡传媒，第8频道连续4次接受专访并在现场通过测验，证实具有超强记忆力大师。
两名老师不吝倾囊相授，让在场的同学们都受益匪浅，学习非常有创意的右脑记忆法，以及超有效的做笔记方式。此外，两位远道而来的老师也用不同于一般的学习方式让同学们爱上英文。
此外，该激励营也邀请了小豆芽故事志工林青珠来分享绘本故事《力克·胡哲给孩子的8堂人生课》，透过天生没有四肢的演说家力克·胡哲的生命故事，让孩子们学习快乐、自信、感恩和顽强的生命力。
除了静态的学习，该激励营也让学员们透过动态的游戏学习团队合作，并透过特别设计的游戏让孩子们边玩边学历史、地理、华文、英文和数学等科目。主办当局相信，活泼的学习方式能让孩子们更快、更有效的吸收。
文桥小豆芽属非盈利志工组织，其宗旨乃是为了结合群众力量和资源，让小朋友能看到、听到更多好书、好故事，也借此促进亲子共读的乐趣。
小豆芽致力推广古晋亲子共读之风气，也进入个源流学校以绘本故事进行生命教育，同时也接受各方的邀约，以绘本故事、思考教学及各种活动，帮助孩子在自然、快乐的学校环境中培养良好品格，让孩子在享受听故事之余，也能有能力在成长的路上做对的选择。


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