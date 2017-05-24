根除公務員濫權 舉報貪污賞金1對1

（亚罗士打23日讯）公务员挺身举报贪污案，将获得1令吉对1令吉的悬赏，赏金与贪污数额同等！

反贪会副主席(防范)拿督山顺巴林进一步解释，这项奖励方案，最低赏金为500令吉，凡500令吉以上贪污数额将以1令吉对1令吉的悬赏，若涉及数额过于庞大，将由特别委员会开会决定赏金数额。

他举例，一名公务员若举报涉及1万令吉的贪污案，案件开审及提控涉案者后，该名举报的公务员将获得1万令吉悬赏，这是为了根除公务员的贪污滥权问题。

他是周二出席见证吉州宗教局宣誓及签署“远离贪污”宣誓书后，如是指出，陪同者包括吉州反贪会主席拿督莫哈末法兹和吉州宗教局局长拿督阿都拉曼。

他感到遗憾，这项奖励方案从2011年开始至今，全国共有160万名公务员，反贪会只接获0.01%，即214名公务员的举报，由财政部所发出的赏金共38万4000令吉。

他不排除各政府部门的宣传不足，导致响应举报的公务员并不多。

他坦言，现有的2009年证人保护法令及2010年举报者保护法令存有必须改进的弱点，举报者若在同一时间内向2个不同执法单位投报，有关法令将会无效。

我国公务员贪污滥权趋向严重及年轻化，涉及者有50%是40岁以下年轻公务员！

反贪会副主席(防范)拿督山顺巴林指出，根据数据，反贪会从2014年至2016年之间共扣捕了2329名公员查办，其中有1088人被控，40岁以下公务员占多数。

他说，现在的年轻人都追求奢华，这是导致他们涉及贪污的主要原因之一。

他指出，正确的教育年轻一代非常重要，现今社会，许多父母为了鼓励孩子努力读书，以物质作为奖励条件，只要孩子考获1个A佳绩就可获得100令吉奖励，这是错误的灌输方式，这将让孩子认为每做任何事都要有物质回报。