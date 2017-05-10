查琺里：擬定反毒策略 支撐東盟毒品白區

（本报斯市9日讯） 在过去多年中，东盟成员透过联合行动、资讯与情报共享与最佳作业规范的分享，在遏制毒品活动上获得了相当的成就。

肃毒局代局长哈兹莫哈莫查珐里指出，拟定更多区域性的反毒策略，也显示出成员国之间进一步的意识到毒品问题，不是单一国家可以轻易解决对问题，也不是单一依靠国内反毒计划能够全面解决毒品问题。

他强调，尽管在过去一年中汶莱成功有效遏制国内的毒品问题，不过在这同时也清楚的晓得，即使汶莱做出更大的努力，也难以独自去应对毒品议题。

莫哈莫查珐里指出，今年对东盟国而言，在打击贩毒活动上是重要的一年，今年东盟接纳了以巩固社区对抗非法毒品为要点的2016-2025年工作计划。

他相信，新打击毒品口号与新工作计划的采纳将持续的支撑东盟区域成为毒品白区的理想。其在第7届东盟机场禁品特别工作委员会上指出，反毒是共同的责任，需要区域成员国共同做出努力。

“我们必须充分的意识到，东盟在推动经济交汇下，倡导物品、服务与人民自由的流动，这无可避免的也将使得区域内非法交易与跨境罪案的上升，跨国罪案也将使得罪案打击变得更为复杂。 ”

“因此区域国家之间需要建立与维持合作伙伴关系，强化部门之间的跨境合作，以能对有组织的复杂跨国罪案活动做出回应是至关重要的。”

他表示，东盟禁毒部长会议（AMMD） 推动下，东盟机场禁制品特别工作委员会及其他遏制毒品活动的机制如东盟肃毒协调中心及东盟海港违禁品特别工作委员会的设立，也让东盟能更有效的打击区域性的犯罪活动。

查琺里：反對其他模式入侵

鞏固對抗毒品立場

（本报斯市9日讯）肃毒局代局长哈兹莫哈莫查珐里表示，汶莱与其他东盟成员国，在遏制毒品问题上必需巩固其立场，避免其他国家或机构，将他们选择应对毒品问题的模式强加在本区域中。

他指出，联合国大会2016毒品问题特别会议中 ，国际对抗毒品形式革新局面，世界多个区域国家呼吁将毒品合法化或列为非刑事活动的呼声越来越大，并认为在应对毒品问题上，不仅用单一模式。

不过他强调，东盟在上述联合国大会2016毒品问题特别会议中，展现了其宣明与坚定的立场 。

他今日在第7届东盟机场禁品特别工作委员会会议节开幕仪式上发表谈话之际，做出上述表示。东盟机场违禁品特别小组是在东盟毒品议题高官组织下成立的特别小组，主要是打击透过机场，进行的毒品贩运活动。

然而对于东盟成员国之间，他表示成员国之际，相互尊重彼此的独立自主性，各成员国在考量到各自的政治、经济、社会文化与历史因素下，选择适合各自对抗毒品的模式。

为此，他也鼓励东盟成员国，能并肩努力，为第62届联合国理事会高级会议做好准备。



